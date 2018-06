“Con nada, Messi hace la diferencia y gana el partido”

Francia atraviesa de manera intensa la previa del cruce de hoy frente a la Argentina en Kazán, por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. “¡No pasará!” -y la correspondiente traducción abajo (“Il ne passera Pas!”), fue el título que eligió L’Equipe para ilustrar su tapa con cinco jugadores tratando de interceptar a Lionel Messi, que parece escaparse hacia el gol.

El astro rosarino acapara todas las miradas, pero a diferencia del diario deportivo, Didier Deschamps prefirió apuntar hacia otro lado: “Messi es Messi, miren sus estadísticas: 65 goles en 127 partidos... no se puede neutralizar. Sabemos perfectamente que con nada Messi hace la diferencia y te gana el partido. El tiene una visión diferente y trae soluciones para sus equipos. No solamente ocurre acá sino también en Barcelona”, consideró el entrenador francés.

Deschamps hizo hincapié en la reacción albiceleste contra Nigeria. “Tienen esa mentalidad fuerte, este temperamento especial. Son equipos sudamericanos, por supuesto gozarán de un apoyo popular que les da energía. La Argentina es un equipo guerrero, son luchadores”, dijo.

Hoy se enfrentará el equipo más longevo de Rusia 2018, contra uno que se destaca por la juventud de sus figuras. “Nuestro equipo es joven pero no es una excusa. Argentina también tiene a jugadores como Mascherano, de mucha experiencia. Es un hecho nuestra juventud pero eso no impide que seamos competitivos. Trataremos de evitar los movimientos de Leo”, expresó Deschamps.

El entrenador de Les Blues vivirá su 80º partido en el cargo. El ex volante, capitán del equipo campeón del mundo en 1998, es un emblema del fútbol de su país, a pesar de las críticas por la falta de un juego vistoso en el seleccionado: muchas individualidades, escaso fútbol, dicen sus simpatizantes. A los galos se les pide el torneo. De hecho, Emmanuel Macron, el actual presidente, los saludó antes de partir a Rusia y dejó un mensaje: “En este Mundial, un triunfo es el título”.

¿Será la última vez de Deschamps como entrenador en caso de una derrota? “Pasaron casi seis años desde que soy el director técnico. Tuvimos un partido de cuartos de final en la Copa del Mundo y una final de Eurocopa así que, inevitablemente, todo se va acumulando. Lo importante es que el partido de hoy quede con una bonita imagen. Todos los jugadores que tenemos son importantes, eso es lo que importa. Nuestra energía se centra en la preparación del partido frente a la Argentina para intentar que todo salga bien”.