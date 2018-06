Arbitros están conformes con la marcha del torneo

Los jefes de árbitros de la Fifa celebraron ayer lo que describieron como un Mundial sin escándalos referiles y dijeron que el sistema de video había ayudado a alcanzar una tasa de precisión del 99,3 por ciento en los cobros en la fase de grupos.

“Después de 48 partidos, no hemos tenido un solo escándalo y eso es muy importante”, dijo el director de arbitraje de la Fifa, Massimo Busacca.

El Mundial de Rusia es el primero que utiliza el sistema de videoarbitraje (VAR), que supervisa los juegos en pantallas de televisión y permite a sus encargados comunicarse con el árbitro.

Los encargados del VAR verifican las decisiones que podrían cambiar el resultado de un partido y, si creen que el árbitro tomó una decisión incorrecta en la cancha, le sugieren que revise el incidente en un monitor ubicado a un costado del campo.

Pierluigi Collina, jefe del comité de árbitros de la Fifa, dijo que el 95 por ciento de las decisiones tomadas inicialmente por los árbitros habían sido correctas y esta cifra se elevó a un 99,3 por ciento gracias a la intervención del VAR.

El italiano agregó que se habían verificado 335 decisiones en los 48 partidos de la fase de grupos y que el VAR realizó 17 revisiones.

Sin embargo, el ex árbitro mundialista no hizo ningún comentario sobre decisiones individuales, como la de no haber otorgado a Serbia un penal contra Suiza cuando Aleksandar Mitrovic parecía estar tomado por un defensor helvético.

“Es interesante que estés interesado en el 0,7 por ciento (de las decisiones equivocadas) y no en el 99,3 por ciento”, dijo en respuesta a una pregunta. “Creo que el 99,3 por ciento (de precisión) es una cifra aceptable después de estos 48 partidos”.