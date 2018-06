Cinco canchas en la jornada sabatina

Con un programa distribuido en cinco escenarios se pondrá en marcha esta tarde la tercera fecha de la División A y la segunda jornada de la Categoría B, correspondientes al Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol.

En la divisional superior sobresale el duelo que sostendrán en el estadio Juan Carlos Vallejos el local Ferroviario frente a Boca Unidos, aunque no será el único partido destacado de hoy.

También se jugará en canchas de Lipton, Libertad y Alvear, en la Capital, y en San Luis del Palmar. La programación de hoy contempla varios partidos por el Ascenso. La actividad del fin de semana se completará mañana.

Para hoy

Cancha de Ferroviario

16:00 Ferroviario vs. Boca Unidos (1° A).

Cancha de Lipton

14:00 Peñarol vs. Dr. Montaña (1° B).

16:00 Quilmes vs. San Marcos (1° A).

Cancha de Juventud Naciente

15:30 Juventud Naciente (San Luis del Palmar) vs. Lipton (1° A).

Cancha de Libertad

14:00 Defensores de Torino vs. Robinson (1° B).

16:00 San Jorge vs. Sportivo Corrientes (1° A).

Cancha de Alvear

14:00 Rivadavia vs. Deportivo Empedrado (1° B).

16:00 Invico vs. Alvear (1° B).