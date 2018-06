Corona, Lesieux y Ocampo solicitaron a la Justicia que defina su situación procesal

Mientras evalúan si acudirán o no a la Corte Suprema para insistir con sus respectivos pedidos de excarcelación, los tres ex funcionarios que están detenidos en Curuzú Cuatiá, por presuntos delitos vinculados a la administración pública, solicitaron al Juzgado de Instrucción local que resuelva sus situaciones procesales. Esas presentaciones la realizaron ayer luego de que el último miércoles, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolviera no dar lugar a sus planteos para recuperar la libertad, mientras sigue el proceso judicial de las causas en las cuales están imputados.

En el caso de los ex jefes comunales de Perugorría, Jorge Corona y Angelina Lesieux, están detenidos desde el pasado 9 de febrero en carácter de imputados por presunta asociación ilícita, malversación de fondos públicos y fraude.

“Después de dos años y medio de investigación, la Justicia ya recolectó numerosos elementos que consideró útiles para la investigación, realizó peritajes e incluso los dos ya prestaron declaración, por lo que consideramos que ya debería definirse la situación procesal de ambos”, expresó a El Litoral el abogado defensor, Marcelo Hanson.

Al mismo tiempo, afirmó que idéntica presentación realizó como representante legal de quien integró el gabinete municipal de la anterior gestión, Eduardo Ocampo. Aunque a diferencia de los ex jefes comunales, él esta detenido desde diciembre del 2017 como imputado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Transcurrió un tiempo considerable y en esta etapa ninguno de ellos podría entorpecer la investigación”, argumentó Hanson a este medio gráfico.