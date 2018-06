Desarrollo Social mantiene la demanda en comedores oficiales, pero refuerza la ayuda

En diferentes escenarios de Corrientes unos 200 centros comunitarios abren sus puertas diariamente o los fines de semana para brindar contención alimentaria a sus vecinos. En este marco, desde las casas solidarias que funcionan “a pulmón” indicaron que tuvieron un aumento de comensales; en tanto que desde Desarrollo Social informaron a El Litoral que asisten a todos los comedores existentes, pero hasta la fecha, en los centros oficiales, no registraron un aumento exponencial en la demanda de raciones. Empero, aseguraron, intensifican la asistencia en todos los sectores.

“En los 84 comedores formales y los 45 merenderos oficiales, no hay un aumento extraordinario en el pedido de raciones. Al contrario, hay familias que en ocasiones dejan de asistir, otras que siguen asistiendo, pero el número se mantiene. Es decir, no notamos un incremento en el número de beneficiarios”, explicó a El Litoral el coordinador de la Dirección de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social, Lucas Carballo.

Paralelamente funcionan varios centros comunitarios que trabajan gracias a la solidaridad de la población, aunque estos carecen de registros oficiales. De todas maneras desde dichas casas indicaron que detectaron un aumento de comensales y amplían el pedido de ayuda a la comunidad.

Consultado sobre este punto, el funcionario explicó que “los comedores que trabajan a pulmón siempre se dirigen al Ministerio de Desarrollo Social y los asistimos permanentemente. Hablamos con ellos, vemos su realidad y, dentro del paquete de recursos, les damos carne, verduras y alimentos de Teknofood”.

En otras palabras, enunció que a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria el Gobierno brinda asistencia a unos 250 comedores de la ciudad, en función de las insuficiencias que son notificadas o detectadas en cada barrio.

“Como Estado es nuestra responsabilidad cubrir la demanda de la población. No podemos mirar hacia otro lado si tienen necesidad. Más allá de que se trata de comedores que trabajan a pulmón, los asistimos con comida, con ollas, mesas y bancos. Ayudamos de diferentes maneras de acuerdo a la necesidad”, señaló Lucas Carballo.

Precios

Los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística aseguran que el índice del precio al consumidor se sigue disparando en el país, ya que habría subido en junio un 0,3% en relación a mayo. Con estas cifras la tasa interanual llegaría hasta el 2,3%.

En este contexto de encarecimiento de los bienes, desde Seguridad Alimentaria llevaron tranquilidad a la población y aseguraron que están preparados para dar respuestas. Puntualmente, Lucas Carballo manifestó: “Dentro del contexto económico actual tenemos previsto dar soluciones a posibles situaciones. Mantendremos como siempre la contención a los más de 200 comedores que hay en Capital. No vamos a dejar de dar respuesta a los que asistimos, está todo contemplado dentro del presupuesto, y los proveedores de carne, verdura y productos alimenticios siguen trabajando sin variaciones”.

Solidaridad

Además de la ayuda estatal, varios comedores que trabajan a pulmón realizan diferentes colectas abiertas. En este sentido, el comedor “Papa Francisco” organizó una colecta de alimentos; quienes deseen colaborar podrán llamar al teléfono 3794-626902 o bien al Facebook “Merendero-Papa Francisco”. Del mismo modo, quienes quieran colaborar con el comedor “Corazón Contento” podrán escribir al Facebook con el mismo nombre o bien llamar al número 3794-87773. A la Fundación Sí se puede escribir al Facebook “Sí Corrientes”.