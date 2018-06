En 10 días convocarían a gobernadores para avanzar en un Acuerdo Nacional

Dentro de 10 días, el Gobierno nacional convocaría a gobernadores para intentar avanzar en un Acuerdo Nacional. El objetivo es lograr los avales necesarios para la sanción del Presupuesto 2019, que incluirá la reducción del déficit y, por lo tanto, se recortaría la obra pública y los recursos a las provincias.

A nivel local, el Gobierno esperará que la Nación envíe el proyecto de presupuesto para avanzar en el propio. Existe la posibilidad de que el macrismo no logre el acompañamiento necesario para iniciar el año con la Ley de Leyes aprobada.

El plan del Gobierno es convocar dentro de diez días a cada gobernador en forma bilateral. La ronda duraría entre tres y cuatro semanas. Luego de ello se anunciaría un gran acuerdo a fines de agosto, antes de enviar el proyecto de Ley de Presupuesto 2019, el 15 de septiembre.

El objetivo será acordar con los gobernadores de la oposición una agenda integral. Pero la meta es reducir el déficit fiscal de 2,7% del PBI en 2018 a 1,3% en 2019, tal como lo estableció el acuerdo por un crédito stand by del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de dólares.

En recursos contantes, ello equivale reducir el rojo de 380.000 millones de pesos de este año a 185.000 millones el año próximo. En principio, parecería un ajuste severo, de poco menos de 200.000 millones.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aun antes de ir al FMI, tenía previsto alcanzar un déficit de 1,9% del PBI (266.000 millones), porque sobrecumpliría la meta de 2,2% previa al acuerdo. Así, el Gobierno deberá recortar unos 81.000 millones adicionales a los que tenía previsto ajustar antes del crédito del Fondo. Según publicó el diario porteño La Nación.

En las reuniones individuales con los gobernadores, Frigerio, funcionarios técnicos de Dujovne y enviados de Marcos Peña conversarán con cada uno sobre cómo recortar el presupuesto de cada provincia; cómo compartir con la Nación las inversiones en las obras públicas; cómo eficientizar y reducir las transferencias no automáticas para gastos corrientes (funcionamiento administrativo); cómo no superponer funciones con la Nación, y cómo delegar nuevas competencias con recursos de las provincias.

De ese modo, los técnicos del Gobierno discutirán a calzón quitado sobre los gastos de cada provincia. La base son los estudios que monitorea en forma minuciosa Dujovne. También se tocarán aspectos tributarios y políticas de fomento de desarrollo productivo.

Una vez que se alcance un acuerdo con cada mandatario, para lo cual algunas conversaciones están comenzadas en recientes encuentros informales, Frigerio convocará a todos los gobernadores para sellar, con una foto junto al Presidente, el gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo.

La convocatoria sería en forma individual a gobernadores con la idea de negociar los presupuestos locales, las obras y las transferencias corrientes no automáticas.