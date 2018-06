Francia aparece en el camino de la ilusión Argentina en Rusia

El primer duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018 se dará hoy en Kazán cuando desde las 11 se enfrenten Francia y Argentina.

Dos pesos pesados del fútbol mundial, dos equipos que siempre parten entre los favoritos al título y que cuentan en sus filas con algunas de las mayores estrellas del panorama internacional.

Los vigentes subcampeones del mundo sobrevivieron a duras penas en la fase de grupos. La Albiceleste estuvo a punto de correr la misma suerte que Alemania –actual campeona del mundo–, pero al final se salvó. De manera que la Copa Mundial empieza ahora en serio para los bicampeones mundiales.

Los conducidos por Jorge Sampaoli han evidenciado dificultades a la hora de crear el juego, pero enfrentarse a selecciones más potentes podría resultarles beneficioso, ya que quizá así puedan desplegar todo el poderío ofensivo del que disponen y que gira en torno a Lionel Messi.

La selección francesa cerró la fase de grupos con dos victorias y un empate. Los hombres de Didier Deschamps todavía no han pasado apuros, pero lo cierto es que tampoco han brillado demasiado. Los galos tendrán que meter, al menos, una marcha más.

¿Le beneficiará el hecho de haber dado descanso a algunos de sus hombres más importantes en el último partido de la liguilla contra Dinamarca?

A Francia, por cierto, le va bastante bien con las selecciones sudamericanas, contra las que no ha perdido en los últimos ocho partidos mundialistas. La última vez fue, precisamente, ante Argentina en 1978.

El equipo francés cuenta con características que lo hacen uno de los favoritos para llegar lejos en la Copa y Sampaoli sabe que tiene que dar en la tecla para tener opciones de avanzar a cuartos de final. Por primera vez en lo que va de Mundial, la defensa albiceleste se enfrentará a una formación con jugadores desequilibrantes en todos los puestos.

Con un impresionante arsenal de armas ofensivas lideradas por Kylian Mbappé, Griezmann, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir y Olivier Giroud, Francia puede, en teoría, anotar en cualquier momento.

Por esto, la defensa argentina tendrá que trabajar duro para frenar el poder de fuego francés y mejorar las falencias que mostró en la etapa de grupos, en la que recibió cinco goles en tres partidos.

Para emparejar los caminos y buscar romper las líneas del rival, el DT argentino piensa en colocar a Messi de falso 9. Si esto es así, Cristian Pavón podría ocupar el lado derecho del ataque y ayudar en la cobertura defensiva por ese costado. Esto dejaría a “Lío” en una posición que conoce en su pasado en el Barcelona.

Situar a Messi entre Kanté, Varane y Umtiti es un reto para quienes lo rodeen. Quien esté cerca del capitán (Di María, Banega y, probablemente, Enzo Pérez) deberá tener no sólo un aporte de calidad en la parte asociativa, sino también ser una opción de pase para romper la línea defensiva francesa.

Y aquí es donde Pavón podría ser la opción que oxigene a Messi con sus corridas a la espalda de Lucas Hernández. De hecho, es el único con el poderío físico dentro de todo el plantel para poder realizar ese recorrido.

¿Es la mejor opción tener a Messi de falso 9? Gonzalo Higuaín acumula una sequía importante de cara al arco (11 partidos) y ya no tiene la velocidad para ir al espacio como antaño, y el “Kun” Agüero no parece ser el delantero que quiere Sampaoli de entrada por lo mostrado en los últimos dos partidos.