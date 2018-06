Giuliano: “El pedido de emergencia al FMI es para el salvataje del Banco Central”

Mariana Blanco

Héctor Luis Giuliano es licenciado en Administración y Finanzas. Experto en Deuda Pública Argentina, es autor de tres tomos en donde indaga sobre esta problemática, a la cual considera estructural y de naturaleza multidimensional. Establece una tesis novedosa en cuanto a los motivos del Gobierno para recurrir al FMI y uno de ellos es el salvataje del Banco Central.

Invitado por las cátedras de Derecho Público Provincial y Municipal, Derecho Político y Derecho Financiero y Economía Política, el especialista brindó una conferencia sobre Deuda Pública Argentina en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en el Campus de avenida Libertad de la ciudad de Corrientes. Antes, dialogó con El Litoral sobre la situación financiera del país, que cursa una crisis cambiaria, que propició elementos para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En primer lugar, ante el problema de la deuda, Giuliano se cuestiona sobre qué tipo de “problema nos encontramos”, ya que no es habitual explicar su naturaleza y alcance al público, un problema que tiene dimensiones políticas, económicas, con implicancias sociales profundas, e incluso geopolítica. “Mi enfoque es prevalentemente financiero fiscal, desde el lado de las finanzas públicas, las finanzas del Estado”, señaló.

“Estamos en el ojo de la tormenta de una nueva crisis de deuda que sufre Argentina, de hace 40 años. Está ante una trampa permanente porque la deuda no desaparece, se recicla, se retroalimenta, y crece el monto y crecen los servicios de intereses a pagar”, sostuvo.

Semanas atrás se conocieron los detalles del acuerdo stand by entre el Gobierno nacional y el FMI. La administración de Mauricio Macri solicitó más de 50 mil millones de dólares. El organismo internacional ya liberó unos 15 mil millones de dólares y reevaluará la conducta argentina para depositar en las siguientes etapas. Entre varios puntos que expresa el documento, una buena parte del compromiso implica reducir el déficit primario, con consecuentes recortes en las transferencias discrecionales a las provincias. Aún se desconoce los alcances reales y abundan las especulaciones en torno a posibles dificultades en la obra pública.

“Es un récord histórico para Argentina y para el mundo. Nunca el FMI dio un préstamo de esta magnitud”, manifestó el experto. “Sería un préstamo que estatutariamente estaría transgrediendo las propias resoluciones del Fondo Monetario Internacional, porque a la Argentina se le está dando 11 veces más del equivalente de su cuota aporte”, indicó Giuliano. El tope permitido sería cuatro veces su respectiva cuota aporte, según informó.

Vale recordar que Argentina negocia con un fondo y no de un banco. Este se fortalece con las cuotas aportes de los países miembros. Para el caso argentino, el Estado cuenta con aproximadamente 6 mil millones en derechos de giros, lo que equivaldría a una cuota aporte de más de 4.200 millones de dólares, según explicó el especialista. El total que se prevé otorgar alcanzarían los 50 mil millones de dólares, muy superior a los 9.500 mil millones de dólares de deuda que se generaron entre la última Dictadura Militar y la salida del FMI durante la administración de Néstor Kirchner.

La naturaleza

del problema

“La pregunta del millón es ¿quién y cómo van a pagar esa deuda?”, cuestionó Giuliano. “Hablar de una salida de esto es más complejo que analizarlo”, señaló. “La solución es un replanteo de los términos de negociación, de replanteo de la naturaleza del problema del endeudamiento argentino. Es un tema más profundo”, sostuvo Giuliano.

“La relación que hago es que estas cosas no hubieran ocurrido si no se da en un contexto de crisis institucional. La deuda es un epifenómeno derivado de la crisis política institucional argentina, que es quién, cómo y de qué manera tomo las decisiones, porque aquí convergen las decisiones que toman el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos internacionales. Intervienen lo que sería todo el paquete del Estado, pero ahora resulta que ninguno de los actores están donde tienen que estar”, señaló Giuliano, quien no negó mantener una opinión muy crítica sobre la naturaleza de la deuda pública, aunque aclaró que no es sólo “una crítica al actual gobierno”, sino “metodológica en general”.

La crisis del

Banco Central

Sobre el papel del Banco Central como detonante del regreso al FMI, el experto lo calificó como “clave”. “El Banco Central dirige la política financiera y esta tiene tres grandes capítulos: financiero, bancario y monetario. Esto está desajustado en Argentina. No hay ninguna duda de que estamos con una inflación poco controlada. En materia cambiaria hubo una corrida que significó 12 mil millones de dólares de reservas en dos meses. En materia bancaria se están atando con alfileres cambios en el régimen de encaje que son muy importantes porque les permiten a los bancos computar como encajes títulos públicos. Es muy riesgoso porque es tener en la Tesorería no efectivo, sino papeles”, señaló.

“Pero fundamentalmente el aspecto más grave fue el estallido de la bola de nieve de las Lebacs, de la deuda propia del Banco Central que creció de una manera incomensurable, durante la actual administración y que para mí es lo que explica este pedido de emergencia al Fondo Monetario. “Sigo estudiando el caso y es que tiene una peculiaridad, y es que no es para el salvataje del Tesoro Nacional, sino del Banco Central. Es una peculiaridad especial, no es común”, sostuvo.

Sucede que “por definición el Bcra cubre desequilibrios de corto plazo de la balanza de pago, que ahora no es corto y es estructural”, indicó el experto en Finanzas Públicas. “El Gobierno ha firmado un acuerdo. Ahora se debe hacer un compás de espera para ver qué pasa con ese acuerdo, porque hay dudas bastante fundadas de que no se pueda cumplir, no sólo en el aspecto político, por las protestas sociales, sino que el acuerdo pudiera no cerrar en sí mismo, porque depende de una fortísima inyección de capitales privados que tienen que venir de afuera”, explicó.

“Lo que hace el Fondo es una especie de préstamo puente”, sostuvo. Esto sería para que el Gobierno “aguante la corrida cambiaria”, y que los inversores “no piensen” que escasean las reservas. El problema de esto, según la lectura del experto, es que “esto es pan para hoy y hambre para mañana”, ya que esto no impediría del todo los movimientos especulativos. Por lo que Giuliano cuestionó: “La pregunta del millón es qué plan tiene el Gobierno para cubrir esta variable”.