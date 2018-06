Granizó en al menos tres localidades y por precipitaciones hubo casas y calles anegadas

Fuertes lluvias, incluso con granizo en algunos sectores, se registró ayer y preocupó a pobladores y productores de Goya, Santa Lucía y Lavalle, localidades en las que la asistencia municipal logró cubrir la demanda de vecinos afectados.

En este contexto, desde Defensa Civil de la Provincia comentaron a El Litoral que “estamos chequeando con la Policía el nivel de afectación. Nos llegó la información de que en Lavalle hay tendaleros afectados”, indicaron.

Además, expresaron que “granizó en Lavalle, Santa Lucía y Goya, pero no fue intenso”.

En cuanto a cifras de la lluvia, señalaron que “en Santa Lucía llovió entre 90 y 100 milímetros, en Yofre 90 y en Lavalle 92”. Consultada al respecto, la intendenta lavallense Lucrecia Vásquez dijo a este matutino que “llovió de golpe, pero gracias a Dios no como la otra vez. Sólo una familia tuvimos afectada, que se le inundó la casa, pero rápidamente la asistimos desagotando el domicilio”, precisó. Esto se dio en el barrio San Antonio, donde Obras Públicas se abocó a abrir las alcantarillas para que escurra el agua.

Por otro lado, manifestó que “granizó a la mañana temprano, pero no tenemos registro de si hubo inconvenientes, el área de Producción salió esta tarde a hacer un recorrido para tener mayores datos”.

Santa Lucía

Funcionarios y empleados municipales encabezados por el viceintendente, a cargo del Ejecutivo, Alberto Julián Toledo, asistieron a las zonas afectadas por las precipitaciones y el granizo registrados en los distintos barrios de Santa Lucía. Se realizaron trabajos de relevamiento, asistencia y canalización.

Los funcionarios expresaron que a pesar de todos los trabajos que se hicieron, los desagües no soportan la gran cantidad de agua en un corto lapso, aunque de todos modos el agua escurre rápidamente.