La Comuna avanza con el tratamiento de las tasas para la instalación de antenas

El Concejo Deliberante realizó ayer la audiencia pública para analizar el proyecto de ordenanza de modificación del Código Fiscal y Tarifaria, que establece tasas para instalación y funcionamiento de antenas de telefonía móvil y su estructura relacionada en la ciudad de Corrientes. En referencia a la tasa que se pretende cobrar, el concejal Vallejos dijo a El Litoral que “el porcentaje del monto que se abonará dependerá de lo que se grave, hoy las empresas no están pagando nada y este tema se debe regular, por lo que el Ejecutivo Municipal realizó la presentación y como todo servicio debe tener doble lectura, con audiencia pública para ser aprobado”.

En cuanto a la participación de solamente dos oradores dijo que “si bien es lamentable que sólo dos se hayan inscriptos, hubo muchos sectores que se acercaron para hacer uso de la palabra, pero por una cuestión de procedimientos legales no pudieron hacerlo. Igualmente les comunicamos que estamos abiertos a todas las sugerencias que quieran hacernos por escrito”, detalló Vallejos.

En lo que respecta al proyecto enviado por el Ejecutivo dijo que “contempla las instalaciones que se van a gravar y cuál será el monto de acuerdo con cada categoría, la idea no es imponer nada, sólo regular el tema. Pero si se ve la necesidad de reformular algún concepto o monto, no van a presentarse mayores inconvenientes, porque la intención no es recaudatoria”.

“Pero hay que ser claros, una cosa es el canon que abonan las empresas a la Municipalidad por la utilización de los espacios públicos, y otra es la que deberán abonar, si se llega a aprobar el proyecto que se está analizando, porque hay muchas estructuras que están instaladas en propiedad privada y que deberán empezar a abonar un canon en caso de que se apruebe la normativa propuesta”, aclaró.

En cuanto a la instalación de más estructuras dentro del tejido urbano, el edil capitalino dijo que “en el caso de instalar, hay que hacerlo. La semana pasada nos reunimos con representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) donde planteamos las dudas que tenemos sobre los riesgos que implican su colocación en la zona urbana y nos informaron que el peligro no existe si se cumple con las condiciones se seguridad establecidas”.

En lo que respecta a los argumentos esgrimidos por los oradores representantes del Sindicato de Telefónicos y de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), dijo que “destacaron la necesidad de mejorar la tecnología para mejorar los servicios, lo que sin duda debe permitirse. Ellos sostienen que, si desde la Municipalidad se colocan muchas restricciones para instalar las estructuras, las inversiones no llegan y, en consecuencia, un impuesto sería muy perjudicial. Además solicitaron que se analice el monto que va a implicar la tasa porque hay emprendimientos muy diferentes y la idea no es recaudar, sino regular el tema para llevar a cabo un control”.

En este sentido, vale recordar que mediante la Ordenanza 6.524, que fue aprobada por el Concejo Deliberante, en diciembre del 2006, se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio por 20 años con la Empresa Torresec Argentina del Grupo Innovatel que implicaba la instalación de antenas en la ciudad, pero el mismo se encuentra frenado en la Justicia por iniciativa de los vecinos del barrio Juan de Vera que, acompañados por algunos concejales, impidieron la instalación de una estructura en el espacio verde del barrio.

Cabe considerar que la gestión actual deberá resolver qué sucederá con este convenio que fue firmado y por el cual la Comuna pretendía recaudar, por su utilización, la suma de 35.000 dólares o la cantidad de pesos equivalente a dólares estadounidenses, en concepto de canon total por cada sitio.