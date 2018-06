Municipio no le habría renovado el contrato a varios empleados

“Trabajaba desde hace casi cuatro años en la Municipalidad de Goya y si bien me habían pasado a planta, esto después se cayó y por eso en abril, para continuar, nos pidieron que firmemos un contrato por tres meses que se vence mañana (hoy)”, expresó a El Litoral una de las empleadas que ayer recibió la notificación de que la Comuna de Goya prescinde de sus servicios. En una situación similar, según comentó, estaban otras cuatro personas que se desempeñaban en la misma área.

“El lunes intentaré dialogar con el intendente porque realmente necesito este trabajo”, aseveró la mujer.

Considerando que ayer surgieron versiones de que la Comuna en los últimos días no renovó el contrato a unos 80 municipales, este medio gráfico intentó establecer comunicación con autoridades, pero hasta el cierre de esta edición no se concretó. En tanto desde la delegación local de ATE expresaron que los dirigentes estaban tratando de obtener información al respecto.