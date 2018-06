Nueva reunión de la mesa docente

Está previsto un nuevo encuentro de la mesa de negocaciones del sector docente con autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia. Según informó a El Litoral el secretario general de MUD, Juan Carlos Kuroki, está programado el cónclave para el próximo jueves, de acuerdo con la agenda preestablecida.

En esta oportunidad, de acuerdo con lo indicado por el gremialista, continuarán trabajando en las demandas vinculadas con el área de educación superior. Según explicó el sindicalista, las reuniones son resolutivas, por lo que no cierran hasta avanzar con una solución concreta.

De esta manera, Kuroki destacó la designación de los miembros de Juntas Educativas que asumieron días atrás, lo cual permitió normalizar el funcionamiento de las Juntas de Clasificación y de Disciplina de nivel medio, necesarias para fijar cargos docentes en las escuelas de la provincia. Este fue uno de los pedidos que surgió en la mesa y que, de acuerdo con lo señalado por el gremialista, “fue atendido rápidamente”.

Además, señaló que la agenda se mantiene abierta, por lo que también evaluaron cuestiones salariales vinculadas con la mala liquidación de haberes o las demoras en esto. “Hay buena predisposición de las autoridades de escuchar y dar soluciones”, expresó.

De la mesa participan Acdp, Amet, MUD, Sadop y UDA. Suteco, por su parte, no fue convocado y estos nuevamente llamaron a un paro para el 3 de julio en repudio de la represión denunciada en la última manifestación frente a Casa de Gobierno, cuando intentaron colocar una carpa blanca en la plaza 25 de Mayo y fuera disuadido por la Policía.

Suteco, además, se suma al rechazo de la represión de docentes en Chubut, quienes no cobran haberes. El reclamo en ambas provincias cuenta con el apoyo de Ctera.