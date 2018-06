Recolección diferenciada: estiman que por mes se podrían reciclar 50 toneladas por barrio

En el marco de la puesta en marcha del programa “Reciclando Juntos”, desde la Cooperativa Fortaleza señalan que si el proyecto es positivo se podría recolectar más de 50 toneladas de plásticos por mes.

Cabe recordar que ya se llevaron a cabo las reuniones con los vecinos en los barrios Molina Punta y Juan XXIII sobre el programa integral de recolección diferenciada y en los próximos días se avanzará con la capacitación de los promotores que visitarán unas 10.000 viviendas que implica la prueba piloto para comenzar a mediados de julio con la recolección del plástico en sí.

El Litoral consultó a la referente de Fortaleza, Mercedes Romero Pereyra, quien comentó que “de acuerdo a lo comunicado por la Comuna trabajaremos como depositarios del programa y si bien no actuamos en todo lo que tiene que ver con la campaña de concientización, a pesar de nuestra experiencia, tenemos entendido que nosotros formamos parte del proyecto”.

“En Capital somos la única recicladora y tenemos bastante volumen, estamos cargando entre 80 toneladas de residuos entre papel, plástico y cartón. Tenemos nuestros puntos verdes, nuestro recorridos diferenciados, pero puntualmente en esta prueba vamos a ser los depositarios de los que ellos recolectan”.

“Nosotros lo que hacemos es acopio, clasificación y acondicionamiento para llevar a fábrica a insertar el material nuevamente en la cadena comercial”.

En lo que respecta al plástico en sí, que es el material que se va a recolectar en la prueba piloto, “el plástico en época invernales no es el fuerte como en el verano, pero estamos entre las 18 o 20 toneladas mensuales”.

En cuanto a las expectativas ante el nuevo proyecto dijo “sabemos lo que hay en los barrios, esperamos mucho, el tema es que nuestra infraestructura hoy no nos permite llegar a todos y hacerlo solos, pero somos concientes de lo que podemos llegar a juntar”.

“Y si la prueba es exitosa se tiene que sacar el triple por cada barrio, de lo que nosotros recolectamos por mes, porque todo es plásticos, vivimos en mundo de plásticos”.

En cuanto a la capacidad de respuesta de la Cooperativa ante el proyecto que se extenderá a toda la ciudad, Mercedes dijo que “estamos en condiciones actualmente, pero seguramente más adelante vamos a necesitar el apoyo de la Comuna, ya que ahora tenemos una prensa grande, una chica y somos 60 personas las que estamos trabajando. Pero experiencia en el trabajo no nos falta. Seguro que vamos a necesitar otras prensas, vehículos y un galpón más grande y como somos una cooperativa de triple impacto seguramente lograremos algún tipo de financiamiento.

En cuanto a la colaboración de la gente en materia de reciclado dijo que “es muy positiva la respuestas, por ejemplo los chicos de la Casa Ibera, por motus propio hicieron un punto verde, así como otros tantos grupos con los cuales solemos”.

“Nosotros en breve, estamos lanzando una campaña de recolección con inclusión social, en el marco del programa Mundial de protección al río de plástico. Nuestro objetivo será trabajar con nuestros recolectores de base”, concluyó la referente.