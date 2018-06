Brambilla: “La oposición intentó golpear al Gobierno, pero la gente nos apoya”

La diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla (ECO+Cambiemos) se refirió al proyecto opositor que intentó frenar la suba de las tarifas de los servicios públicos y también al posterior veto presidencial. “Intentaron golpear al Gobierno, pero la gente apoya a Cambiemos”, dijo a El Litoral.

“El Congreso no tiene potestad para definir tarifas, no le corresponde. Era una irresponsabilidad aprobar el proyecto. Son 100 mil millones de pesos que no tenemos de dónde sacar, tendríamos que dejar de pagar jubilaciones, asignaciones, de avanzar en obra pública. Es una irresponsabilidad de la oposición que lo plantee desde una cuestión política. Porque por un lado te dicen que están preocupados por las tarifas, pero cómo hacíamos si teníamos que dejar de pagar jubilaciones”, se quejó la legisladora.

“Presionaron hasta último momento intentando golpear al Gobierno. El Frente para la Victoria fue gobierno y sabía que no había de dónde sacar esa plata. El propio Macri dijo que a nadie la gusta tener que pagar tarifas más caras. Lo lamentable durante años se destinaron 130 mil millones de dólares en subsidio a la energía, que fuimos exportadores y terminamos importando energía. Nos fundieron el sistema energético y esa misma gente quiere que pongamos plata que no tenemos”, agregó.

De cara al futuro, Brambilla instó a “la oposición a que sean responsables, ojalá que podamos debatir. El problema se nos va a generar si empieza esta oposición destructora de cualquier tipo de iniciativa del Gobierno por el sólo hecho de ir en contra y de generar conflicto, porque eso nos termina desgastando a todos los argentinos. No nos dejan gobernar pero tampoco proponen nada para construir”.

Para la diputada nacional, el Gobierno no pagará “ningún costo político” por vetar el proyecto. “La gente que apoya a Cambiemos entiende las razones y la gente escucha los argumentos. No es intención perjudicar a nadie. No podemos gastar más de lo que tenemos. Hay que ser muy responsables con la administración del dinero de los argentinos. Somos coherentes con lo que decimos. Tenemos apoyo”.

Iberá

En cuanto al proyecto de creación del Parque Nacional Iberá, que ya tiene media sanción y ahora debe tratarse en Diputados, la legisladora dijo: “Esperamos aprobarlo en junio porque es fundamental para los correntinos, para poder contar con los fondos asignados para ese parque”.



Chamamé

La legisladora promueve una iniciativa novedosa que beneficiará a la música local: el Chamamé: “Estuve conversando con el diputado Ariel Baez, nos contaron sobre la iniciativa de declarar Patrimonio Intangible de la Humanidad ante la Unesco. Desde el Congreso de la Nación vamos a presentar una declaración, la misma que presenta Baez, para declarar el año del chamamé de manera que se pueden generar, desde el Gobierno nacional, políticas sustentables, porque uno de los requisitos de la Unesco es cuidar este patrimonio, que haya políticas de Estado destinadas a conservar y hacer trascender esto de una generación a otra, de manera sostenible y contínua", explicó.