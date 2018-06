Denuncian que un concejal de Caseros agredió a integrante de la cooperativa del hospital

“Los miembros de la comisión cooperadora del Hospital Samuel W. Robinson repudian y rechazan el accionar del concejal Franco Augusto Scattolaro Lovatto, quien dirigiéndose al domicilio del señor Luciano Molinari Borgo, agredió física y verbalmente al mismo y a su esposa, quien sufrió una fuerte descompensación, poniendo en peligro su embarazo”, denunciaron en un escrito difundido por la entidad a los medios.

El caso generó polémica y según trascendió por la prensa, todo se había iniciado por “el pedido de la comisión a los dirigentes políticos a no usar la cuestión del tomógrafo y los fondos conseguidos desde la gestión del Intendente, como un logro particular, sino del pueblo de Monte Caseros”, indicaron.

De acuerdo con testimonios consignados en la prensa, “Franco se subió al carro de la comisión y sus logros, por eso ese miembro le solicitó que no se enganche en logros ajenos al Municipio y a la comisión. En ese momento fue cuando el concejal estalló y fue a castigarlo en la calle. Además, habría agredido a la esposa de Molinari, que está embarazada”, declararon.