El préstamo del FMI “es un seguro contra el golpe”, afirmó Carrió

La diputada nacional de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, dijo ayer que el préstamo que gestiona el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es un seguro contra el golpe”, intención que la legisladora atribuye a opositores al gobierno del presidente Mauricio Macri. “Pueden estar en desacuerdo, pero lo que no pueden querer es que el gobierno de Macri caiga. He defendido al gobierno de Cristina muchas veces cuando lo querían hacer caer”, sostuvo Carrió durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand.

Carrió agregó que desconoce cuánto dinero le prestará el FMI al país: “No tengo ni idea cuánto nos van a prestar (...) Es un seguro contra el golpe”, dijo.

“No son momentos fáciles para el mundo. Europa y el euro se están cayendo. Me preocupa la xenofobia, el fascismo y la persecución”, agregó Carrió durante la emisión de Canal Trece.

La líder de CC-ARI rechazó, además, las críticas que le hizo en una solicitada publicada ayer el empresario Eduardo Eurnekian, al que había calificado como “golpista” por haber organizado una comida con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y empresarios de la UIA.