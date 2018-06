Embajador en EE.UU., sobre el FMI: “Tiene mucha más sensibilidad social que antes”

El embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, defendió las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al asegurar que el organismo financiero "ha evolucionado y tiene mucha más sensibilidad social que antes".

"Me provoca una enorme admiración que este presidente elija hacer lo que es correcto, más allá del costo político. Tradicionalmente, el pedido se demoraba hasta que era inevitable porque a los políticos les cuesta asumir el costo, sobre todo por las connotaciones que tiene el Fondo en la Argentina", opinó.

En este sentido, Oris de Roa la decisión del Ejecutivo de "llegar a un acuerdo" con la entidad internacional, "sin apresuramiento más que el de calmar los mercados, que no están extenuados financieramente".

"El FMI ha evolucionado. La metodología de trabajo que tiene hoy es distinta. Es un organismo con mucha más sensibilidad social que la que tenía décadas atrás. No estoy involucrado en la negociación técnica, pero entiendo que hoy el organismo contempla el impacto social con mucha más atención que en el pasado", agregó el diplomático.