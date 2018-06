Esquinenses despedidos necesitan ayuda para conformar cooperativas de trabajo

Cuando se cumplió la primera quincena del mes pasado, la vida de 43 trabajadores de la textil Tenimbó en Esquina cambió para siempre. Fueron notificados de que cesaba su relación con la empresa en la que trabajaron los últimos 12, 15 y hasta 32 años. Cobrarán una indemnización, pero será en cuotas y representa sólo el 65% de lo que les corresponde. Son conscientes, demasiado, de que necesitan en lo inmediato volver a trabajar para llevar el sustento diario a sus casas. Por eso, un grupo de ellos analiza como opción conformar cooperativa. Y si bien les brindarán asesoramiento para la conformación legal de la asociación y capacitación en algún oficio, manifestaron que también necesitan que el Estado pueda brindarles equipamiento para empezar con los emprendimientos.

“Tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos ideas, pero no sabemos cómo podemos concretarlas porque hace años que nuestra vida giraba en torno a nuestro laburo en la textil”, afirmó César Verón, uno de los 43 trabajadores que fue despedido. Transcurrieron más de dos semanas de aquella noticia que lo sacó del rol que, en los últimos 11 años, venía desempeñando en el sector de hilandería.

Desde esa jornada, la rutina de todos cambió. Perdieron su fuente laboral y se apoderó de ellos la incertidumbre. Qué haré ahora, podré volver a conseguir un trabajo, cómo llevaré el pan a mi casa, son tan sólo algunos de los interrogantes de quienes laburaban a diario en la textil.

Encontrar respuestas los desvela y por eso, el sábado a la noche, un grupo de ellos se reunió. Tiempo atrás, este tipo de encuentros tendría como motivo disfrutar de la compañía de amigos.

Pero esta vez fue diferente. Más allá de la camaradería existente entre los trabajadores después de tantos años de trabajar juntos, se reunieron para seguir dialogando sobre qué pueden hacer para volver a trabajar.

Un encuentro al cual invitaron especialmente al viceintendente Carlos Oviedo. “El estuvo acompañándonos desde un primer momento. Queremos agradecerle porque estamos atravesando un momento muy difícil y él está, más allá de su rol en la función pública”, señaló Verón a El Litoral. Manifestación que fue avalada en forma expresa por varios de los que estaban participando de la reunión. En este contexto, también indicaron que días atrás el diputado provincial, César Acevedo, y el nacional, José Aragón, los visitaron y les ofrecieron apoyo.

Mientras que previamente, desde la delegación local de Trabajo les manifestaron que los asesoraran para la conformación de la o las cooperativas que conformen y además podrían ofrecerles capacitación en oficios.

Apoyo

“Como siempre estábamos ocupados laburando en la textil, en mi caso, como calderista, no sé qué hacer. Un grupo venimos conversando desde hace varios días y entre las ideas que tenemos figura el poder conformar una cooperativa”, dijo Juan Carlos Benítez. A lo que Darío Aranda agregó que “creemos que existen al menos dos posibilidades: una es trabajar en el reciclado de residuos, porque acá no hay eso. Pero vamos a necesitar como mínimo una prensadora. Otra opción es dedicarnos al rubro de la construcción”.

Pero saben que ejecutar esos u otros proyectos no será sencillo. Por eso, consideran que será vital poder contar con el acompañamiento y apoyo del Estado para poder organizarse y disponer de los elementos necesarios para volver a trabajar.

“Ganas nos sobran. Estamos acostumbrados a trabajar, pero no sabemos a quién acudir para iniciar este nuevo camino”, aseveró Aranda, quien al igual que sus compañeros, Verón, Benítez y otros, se juntó para tratar de intentar generar nuevos puestos de trabajo.

Es sábado a la noche, para muchos es un momento de descanso después de extensas jornadas de trabajo. Sin embargo, ellos estaban reunidos tratando de transformar sus preocupaciones en alternativas de solución.

No eligieron estar desocupados, pero lo están y ahora apelan a aquellos que pueden ayudarlos a brindarles una mano para seguir lo que hicieron durante todos estos años: trabajar.