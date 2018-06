Farmacias registran constantes subas en medicamentos y artículos de perfumería

El ajuste cambiario por la suba del dólar impactó directamente en el precio de diferentes productos y los medicamentos no escaparon de esa realidad. Al menos así lo reflejan los precios de los remedios que tuvieron graduales aumentos en las últimas semanas.

En este marco, algunos farmacéuticos de la ciudad comentaron a El Litoral que los aumentos son constantes en ciertos productos que llegan con precios actualizados desde los laboratorios. Los ajustes en los precios no se dan en forma unificada; por lo tanto, es difícil calcular porcentajes.

“Todos los días recibimos actualizaciones de diferentes medicamentos. Algunos van subiendo de a poco, otros desde hace mucho que costaban lo mismo y nos sorprenden con nuevos precios. Por ejemplo, la semana pasada, un laboratorio aplicó una importante suba a los precios de algunos remedios. Como ya sabíamos de memoria el costo de muchos de ellos, vendimos varios sin fijarnos que el reajuste ya estaba cargado”, expresó Paula, farmacéutica.

Desde otra farmacia, Fernando explicó que “no es que hubo una oleada de aumentos, sino que de a poco van subiendo los precios de diferentes medicamentos. Si bien son porcentajes mínimos, todo el tiempo están aumentando”.

Debido a que las farmacias, además de medicamentos, cuentan con góndolas con los más diversos artículos de perfumería y cosmética los encargados de estos negocios también registraron subas en dichos productos.

Sobre este tema, la farmacéutica de una entidad del centro, Jessica, explicó: “No sólo los medicamentos subieron, en perfumería modificamos los precios de varios productos. Por ejemplo, un desodorante que antes costaba $70 se fue a $82, un champú que salía $90 está a $105. Lo que tenemos nosotros es que lanzamos promociones, para no perder clientes”.

Consumo

Aunque los remedios, en ocasiones, son insumos de primera necesidad y hasta irremplazables, desde algunas farmacias indicaron que notaron una reducción del consumo. “Bajó un poco en las últimas semanas, antes la farmacia estaba en todo momento llena, ahora tiene sus horarios. Igual, esto puede deberse al clima”, indicó Jessica.

En esta misma línea, de acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el consumo minorista en las farmacias bajó un 6,5% en mayo, en relación con el 2017.

Asimismo, en el rubro perfumería y cosmética también hubo un descenso, pero el mismo es de un 2,1%.

El dato

Segùn la Came, las ventas minoristas finalizaron mayo con una baja de 4,8% frente a igual mes del año pasado, y acumulan una declive anual de 2,5% en los primeros cinco meses del año.