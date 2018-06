Nación busca un acuerdo para reducir giros a las provincias

El gobierno de Mauricio Macri buscará recomponer lazos con los gobernadores, senadores y diputados del peronismo, porque entre otras cosas analiza negociar con ellos, luego de anunciar recortes en la Nación, un acuerdo para reducir las transferencias a las provincias. Se trata de las transferencias no automáticas de gastos corrientes (administrativos) del 8% del PBI, unos $105.000 millones. En el acuerdo podría entrar un recorte de subsidios al transporte, que beneficiaría la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires en detrimento del interior, y el traspaso a esas dos jurisdicciones de subsidios a las empresas de energía Edenor y Edesur. Estos dos puntos son reclamos de los gobernadores.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, considera que la relación con los gobernadores del PJ nunca se rompió: once de ellos decían que la ley del PJ que anuló el aumento de tarifas de gas, luz y agua, que luego Macri vetó, era un “mamarracho”. Según el Gobierno, el problema son los senadores. Frigerio, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, y Sebastián García De Luca, viceministro del Interior, presumen que el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, estaba obligado a apoyar el proyecto de ley luego vetado. Debió preservar la unidad de su bloque y el acuerdo con Sergio Massa, jefe del Frente Renovador, con miras a sostener la alianza electoral del peronismo federal.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comentó en reuniones reservadas que el ajuste pasará, en parte, por un recorte de transferencias no automáticas a las provincias. Pero se mantendrán inalterables, en cambio, los envíos de la coparticipación automática.

Según se analiza, no se tocarán el Fondo del Incentivo Docente ni los planes sociales. El gasto en obras públicas se sustituirá con programas de Participación Público-Privada (PPP). Y ya está en marcha una profunda revisión de las pensiones a discapacitados mal otorgadas y jubilaciones de privilegio.