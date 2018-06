Revisión de pases: Aoem evalúa ir a la justicia

El cuestionamiento realizado por la actual gestión municipal a los pases a planta permanente concretados durante los últimos 6 meses de la administración de Fabián Ríos prometen seguir dando de qué hablar. Desde la Asociación de Obreros y Empleados municipales siguen de cerca lo que hasta el momento se plantea como una “revisión integral” y no descartan ir a la justicia para plantear que se respeten los derechos adquiridos.

La resolución firmada por el intendente Eduardo Tassano que plantea la “lesividad” de la norma de su antecesor y del mismo modo de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, que habilita el pase automático de los agentes que tengan 3 años de antigüedad, generó un fuerte debate en el ámbito legislativo.

Por el momento, funcionarios municipales aclararon que ningún puesto de trabajo está en riesgo, y al respecto que no se dieron despidos ni suspensiones. Sólo se inició un proceso de revisión de cada caso, porque consideran que muchos no cumplieron con los requisitos que figuran en la Carta Orgánica municipal.