Según titular de la Cámara de Combustibles, se “indujo a error” al decir que no iban a subir las naftas

El titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, habló sobre el aumento de la nafta que anunció el Ministerio de Energía y Minería y que rige desde el sábado (de hasta un 5% en todo el país) y en ese contexto, dijo que "se indujo a error a la gente diciendo que no iba a subir, debía saberse que el 1 de junio iba a haber un incremento por el impuesto que grava a los combustibles".

En declaraciones a radio Mitre señaló, además, que "el precio promedio de la súper está en $ 29,50" en el valor promedio. "La nafta está un 5% más cara de lo que costaba antes. A la gente no le importa por qué sube, le importa cuánto paga", analizó.

Cabe recordar que desde la cartera que conduce Juan José Aranguren se informó que en julio los combustibles aumentarán otro 3% y no descartan un tercer incremento en el mes de agosto.

A través de un comunicado, indicó que los nuevos precios en las pizarras de las estaciones de servicio llegan como "consecuencia de las negociaciones" encaradas con los Productores y Refinadores de petróleo crudo y comercializadores de naftas y gasoils en el país. La suba en los combustibles incluye el traslado a precios del aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono del 6,7% dispuesto por la Afip. Por otra parte, desde Energía indicaron que a partir de julio el aumento en los combustibles será de hasta un 3%.

En los próximos dos meses continuaremos monitoreando la evolución del mercado para evaluar la continuidad de este acuerdo.