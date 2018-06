Aborto legal: funcionarios de Cambiemos se tomaron una foto con el pañuelo verde

Ministros, funcionarios de los gobiernos nacional y porteño, autoridades partidarias y legisladores del oficialismo participaron este martes de una foto grupal frente al Congreso, en respaldo de un sector de Cambiemos a la legalización del aborto . La imagen en cuestión generó una “grieta” dentro del Gobierno, dado que algunos diputados se oponen a la despenalización.

De la foto, tomada frente al Congreso de la Nación, participaron: el ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman; el de Cultura Pablo Avelluto, el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui; la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso; la presidenta del Enacom Silvana Giudici; el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, entre otros.

Además, se sumaron los funcionarios nacionales Hernán Iglesias Illa; Iván Petrella; Lucía Aboud; Lidia Saya, Sebastián Welisiejko; Fernando Grasso; Julián Gadano; Juan Carlos Hallak, Alberto Fohrig, y Paula Szenkman. De los porteños, estuvieron: Guadalupe Tagliaferri; Leticia Montiel, Juan José Méndez, Hernán Charosky y Ana María Bou, entre algunos otros.

Asimismo, otros referentes del Gobierno mostraron su apoyo pero no estuvieron en la foto por cuestiones de agenda. Ellos son: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de la cartera de Producción, Francisco Cabrera; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y el secretario de Comercio, Miguel Braun.

Posturas. La diputada nacional del PRO Cornelia Schmidt Liermann adelantó que "algunos" de sus pares indecisos respecto a la despenalización del aborto "se van a dejar llevar por cómo se inclina la balanza mediática para ver de qué lado están".

"Hay algunos de los indecisos que se van a dejar llevar evidentemente por cómo se inclina la balanza mediática para ver de qué lado están", sostuvo la legisladora oficialista en declaraciones radiales a FM Delta. En ese marco, acotó: "La mayoría de las diputadas mujeres están a favor de salvar a las dos vidas".

Sobre la foto que se tomaron distintos dirigentes, entre ellos varios ministros y legisladores de Cambiemos, para ratificar su apoyo al proyecto de despenalización del aborto, la diputada sentenció: "Me sentí algo molesta porque en el encuentro que habíamos tenido del Consejo Federal del PRO se había acordado que esto no había que limitarlo partidariamente. Pero me explicaron que no era una foto partidaria y que también iba a haber funcionarios que no eran del PRO".



