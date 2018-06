Buscan iniciar esta semana los arreglos en la Escuela Portuaria

Desde el Ministerio de Educación buscarán comenzar esta semana con las obras de refacción integral de la Escuela Vías Navegables, ya que aseguran que los trámites están completos y sólo resta el visto bueno de la Municipalidad. Las clases teóricas se siguen dictando normalmente en el Colegio N° 808, y recordaron que las prácticas en el taller no se suspenderán por los trabajos edilicios.

A un año y dos meses de haberse aprobado la refacción integral para el edificio de la Escuela Técnica “Construcciones Portuarias y Vías Navegables”, las labores, al menos hasta ayer, todavía no comenzaron por varias cuestiones que fueron sucediéndose en este lapso de tiempo.

La burocracia fueron trabando la concreción del proyecto, y a esto se suma la preocupación de su comunidad educativa, quienes no quieren perder su histórico inmueble ubicado en la zona costera, en donde se planea implementar un puerto madero correntino.

Luego de la modificación por ordenanza del Código de Planeamiento Urbano, que habilitó la posibilidad de hacer cambios edilicios en ese espacio del puerto, el trámite restante fue el formulario de Uso de Suelo, el cual ya se realizó. Con este documento ya presentado, desde el Ministerio de Educación indicaron a El Litoral que están aguardando por el visto bueno de la Comuna para que comience la obra, y esperan que sea en esta semana.

“Estamos trabajando para que las obras comiencen esta semana en lo posible, ni bien el Municipio dé su autorización para el ingreso de los operarios. Todos los días estamos siguiendo el trámite”, comentó el director de Educación Técnico-Profesional, Ramón Sampayo.

Mientras tanto, estudiantes, docentes y directivos se encuentran desempeñando sus actividades desde agosto del año pasado en el Colegio N° 808, emplazado en el barrio Aldana. En este establecimiento dictan las clases teóricas, y realizaron una modificación en la entrada para mayor comodidad.

Las clases prácticas, en tanto, se siguen dando en el predio costero porque allí se ubica el taller. Profesores de la escuela señalaron ayer a este medio que las actividades siguen desarrollándose normalmente pese a la incertidumbre por las obras, y recordaron que el taller seguirá funcionando a pesar de la refacción, ya que se encuentra lejos del lugar donde se hará la obra.