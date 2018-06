CGT en OIT: “En Argentina se vive angustia, tristeza y falta de esperanza”

La Confederación General del Trabajo (CGT) alertó ante las máximas autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en la Argentina se viven

“momentos de angustia, tristeza y falta de esperanza” por la crisis macroeconómica y el inminente acuerdo con el FMI.

“En Argentina se viven momentos de angustia y tristeza. La crisis macroeconómica profundiza la grieta y alienta la falta de esperanza. No queremos ese camino, no es justo que esto suceda. Una vez más caemos en las garras del Fondo Monetario”, advirtió Gerardo Martínez, titular de la Uocra y delegado de la central ante el organismo.

“Los mercados reaccionan, el campo reacciona y los trabajadores también reaccionaremos defendiendo el desarrollo productivo, la industria nacional y la cultura del trabajo”, aseguró Martínez, durante un breve discurso en la 107 Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra.

Desde hace más de una década, el jefe del gremio de los obreros de la construcción ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales de la central y representa a la CGT ante la OIT. En ese marco, encabezó la delegación cegetista que anualmente visita Suiza. Luego de denunciar los efectos en los trabajadores de la “mundialización” de los capitales, los conflictos armados y los altos niveles de informalidad, Martínez dedicó un tramo de su exposición a la situación doméstica.

“Aquí las víctimas de la inflación, de la pérdida de reservas y de la paralización de la economía somos los trabajadores, y ¿los demás sectores que?”, se preguntó. “O alguien pretende que los costos de los errores no forzados en la gobernanza del gabinete económico y las recetas de ajustes que impone el Fondo Monetario lo paguemos sólo los trabajadores”, enfatizó con interrogación.

“El único camino que observamos es el dialogo social donde estemos todos, con una actitud virtuosa, apostando a superar este mal momento y transformarlo en una salida de desarrollo sustentable”, subrayó el gremialista.