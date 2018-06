El Concejo de Itatí analizará la propuesta de un particular para construir otro cementerio

La falta de espacio y la importancia de preservar el cementerio de Itatí que data de siglos atrás, es un tema que fue planteado en al menos las últimas tres gestiones municipales. El principal escollo es encontrar el sitio adecuado para, a partir de eso, gestionar los recursos destinados a dotarlo de la infraestructura necesaria. Un particular presentó un proyecto que será evaluado por los ediles.

El tema fue abordado en la sesión ordinaria de la semana pasada. Oportunidad en la que no sólo se leyó la propuesta de Adán Palacios, sino que además se expuso detalles ante los integrantes del legislativo local.

“Es interesante lo que plantea. Durante 45 minutos explicó en forma detallada su idea”, afirmó el viceintendente y presidente nato del Concejo, Mirno Bizarro al ser consultado por El Litoral. Sobre esto, continuó que “él propone que el nuevo cementerio tenga una dimensión aproximada de tres hectáreas, de las cuales una parte pertenecería a la familia Niella y otra, sería fiscal. Fundamentó el por qué del tamaño y que básicamente responde a que es necesario construir un cementerio nuevo con proyección a que pueda ser útil al menos un siglo”.

Con respecto a la ubicación, Bizarro indicó que el sitio estaría emplazado a un poco más de dos kilómetros del casco céntrico. Al mismo tiempo destacó que “Palacios inclusive dio detalles de cómo podría ser la infraestructura interna. Es decir, senderos, tipos de sepulturas, arborización, etc”.

Cada una de esas cuestiones serán analizadas en la comisión del legislativo a la cual fue girada. Pero previamente, los ediles realizarán dos pasos trascendentales: la inspección ocular del lugar y, en especial, solicitarían información para determinar a quién pertenecen esas tierras. “Aparentemente una parte sería fiscal. Igual eso hay que corroborar”, acotó Bizarro.

Seguidamente, comentó que en “cuanto al acceso estaría garantizado en un 50% aproximadamente porque una parte está enripiado. Sin embargo, restaría otro tramo”.

“Sin lugar a dudas demandará una inversión importante para lo cual se necesitará apoyo de la Provincia o la Nación, pero urge encontrar una solución. Una opción es la propuesta de Palacios aunque también hay otras alternativas”, aseveró el viceintendente.

No obstante, aclaró que estima que el proyecto sería abordado recién en las próximas semanas porque ahora estarán abocados a cuestiones relacionadas a la organización de la tradicional festividad en honor a la Virgen. En este punto, indicó que mañana ingresarán dos proyectos del Ejecutivo, uno referido a establecer la tarifa que deberán pagar quienes deseen comercializar en la localidad y otra, para fijar que durante los días de celebración no se podrán instalar puestos sobre la calle 25 de Mayo, más precisamente en el trayecto que va desde la terminal a la Basílica.