En San Luis del Palmar comenzaron a instalar cámaras de videovigilancia

Con recursos propios, la Municipalidad de San Luis del Palmar ya instaló cuatro de las 20 cámaras que adquirió para poner en marcha el sistema de videovigilancia en la localidad. “El objetivo es trabajar en la prevención y contribuir en el esclarecimiento de hechos delictivos o siniestros viales”, expresó el Jefe comunal, Richard Valenzuela al ser consultado por El Litoral.

Sobre el citado plan comunal estimó que en un plazo no mayor a los 15 días, todas estarán funcionando. “Por ahora lo que estamos haciendo es grabar las imágenes que pueden ser monitoreadas desde el Municipio”, explicó. No obstante, destacó que “esto no significa que en un futuro, no muy lejano podamos hacer un convenio con la Policía para trabajar en conjunto”.