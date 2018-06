LUGARES PARA CONOCER

NUEVO JERUSALÉN

Uno de los grandes y antiguos museos de las afueras de Moscú fue inaugurado en el año 1920, varias veces cambiando de nombre en su largo siglo. Desde el momento de su fundación el museo fue el único guardián y popularizador del patrimonio histórico y arquitectónico del Monasterio Novo-Iyerusalimsky. Sin embargo las colecciones han sido recopiladas también de otras fuentes: fincas nacionalizadas, iglesias clausuradas y destruidas, expediciones arqueológicas y etnográficas.

El nuevo edificio del museo se inauguró en el año 2014. El proyecto de alta tecnología del arquitecto Valery Lukomsky está elaborado al estilo de arquitectura verde: una enorme edificación de tres pisos, suavemente se inserta en un espacio abierto, está casi escondida en las murallas. La colección del museo cuenta con más de 183.000 unidades de almacenamiento.

En el parque junto al edificio principal funciona el museo de construcción de madera al aire libre. En la finca de la familia Kokorin construida a principios del siglo XIX funciona la exposición permanente de objetos de la vida campesina. Allí se encuentra una capilla de madera reconstruida de acuerdo a las medidas y fotografías de la construcción del siglo XVIII. Mas allá en las orillas del río Istra hay un molino de viento del siglo XIX donde hasta los años 1950 molían harina. Los objetos son apreciados por los cineastas, aquí se filmaron episodios de muchas películas y series.

LAURA DE LA SANTA TRINIDAD Y SAN SERGIO

Laura de la Santa Trinidad y San Sergio es un museo y al mismo tiempo un gran monasterio vigente de Rusia. Cuando se disponga a realizar este viaje, debe tener en cuenta que es un monasterio que no permite andar con pantalón corto o minifaldas.

El complejo del monasterio incluye más de 50 edificaciones. La perla de la Laura es la catedral de la Trinidad, construida en lugar de la primera iglesia de madera y pintada por Andréi Rubliov y Daniil Chorny. Justo allí se encuentra el santuario con las reliquias de San Sergio de Radonezh.

En la catedral de la Asunción decorada con frescos reposan las reliquias del San Innokenti y reverendo Maksim Grek. Después de comprar el boleto puede entrar a la sacristía, admirar los famosos bordados de artesanas rusas, preciosos cálices, ver la riza de oro de la Trinidad de Rubliov. Y sin falta vaya a la torre Utochia con su alto pináculo, coronado por un arco de piedra. Para el viaje a la Laura debe programar por lo menos un día, ya que hay mucha riqueza espiritual y material.

No se olvide de subir al campanario de la Laura. No solo es considerado uno de los más altos campanarios de Rusia, tiene la campana vigente más grande del país, pesa 72 toneladas.

MUSEO ESTATAL DE RESERVA HISTÓRICA Y ARTE SERGUIEV POSAD

“El Hermitage de la cultura rusa”, así llamaba al museo el académico Lijachov. Este museo estatal fue creado en 1920, en base a las riquezas de arte de la Laura de la Santa Trinidad y San Sergio. Más tarde la reserva se reponía con las colecciones del museo local de etnografía, así como del museo de artesanías folclóricas de Moscú. Hoy la colección del museo cuenta con más de 180 mil ejemplares. Una parte de ellos está presentada en las exposiciones y exhibiciones instaladas en cuatro edificios del centro de la ciudad. Libros sagrados y libros del registro del monasterio, regalos de los zares, de grandes príncipes y boyardos, utensilios de oro merecen para verlos una y otra vez. El museo no se centra solo en la historia del Laura, hay salas aparte, dedicadas a las matrioshkas, al mundo de la aldea rusa y al arte de decoración aplicada de los siglos XVIII-XXI. Los objetos personales de la familia de Boris Godunov le recordarán los tiempos turbios: zapatos de cuero de la zarina Ksenia, gorro de encaje de la zarina Maria Fedorovna y camisa de seda del zarevich Feodor.

