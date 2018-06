Mainoldi ya entrena en cancha y espera novedades

El ala pivote Leonardo Mainoldi, está cada día más cerca de la recuperación total de su lesión lumbar, que lo marginó en lo que va de la postemporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

“Coco” viajó junto a sus compañeros a Córdoba para vivir de cerca la continuidad de la serie playoffs de semifinales frente a Atenas y seguir con su puesta a punto. Desde hace algunos días la rutina del jugador contempla entrenamientos en forma diferenciada, bajo la supervisión del cuerpo técnico y médico, a la espera de una decisión conjunta que lo devuelva a las canchas.

El pasado 2 de junio se cumplió el plazo mínimo del reemplazo temporario. Es decir que una vez que San Martín informe al cuerpo médico de la AdC el alta de Mainoldi, automáticamente podrá producirse su regreso al plantel y la inmediata salida de su sustituto Michael Hicks, el experimentado alero panameño de buen rendimiento en el Rojinegro.

“Estoy bien, entrenando de manera individual, pero todavía no con el equipo. Igualmente, tampoco es que en los playoffs se entrena mucho entre partido y partido, es más mirar videos y hacer scouting del rival”, confesó el jugador quien ayer cumplió su rutina de trabajo en las instalaciones del club Hindú cordobés.

“Estoy contento de poder moverme en cancha y estar bien, ya no sentir dolor, es algo que me deja tranquilo”, indicó en una charla telefónica con “Era por abajo” de radio Unne. “Necesito mejorar mi básquet, mi ritmo, los lanzamientos, y por eso estoy entrenando con el preparador físico, con el cuerpo médico cerca, y con Seba (González, el entrenador) que también ya me estuvo viendo”, apuntó.

Cuando hace poco más de un mes, precisamente en un juego contra Atenas por fase regular, sintió un agudo dolor en la región lumbar, se pensó en una difícil recuperación y en plazos que afortunadamente se fueron acortando, según relató el propio jugador: “Por ahí se dio más rápido de lo que parecía al comienzo, pero prefiero jugar cuando pueda ayudar al equipo y aportar lo mío”, subrayó.

Mainoldi no formó parte del juego 3 de anoche contra el Griego, y relató que su posible regreso será evaluado día a día. “Ya no siento dolor, ni ninguna molestia. Pero estuve un mes afuera y tengo que recuperar ritmo de partido, por lo que si hay un juego 4, la verdad no sabría decirte, vamos a ir día a día”.

Finalmente, confesó que pese a los cuidados del caso, se sale de la vaina por regresar, ya que “se sufre más de afuera, sobre todo al no poder estar junto a los compañeros con los que compartiste toda la temporada”.