Prescribió la causa por la valija de Antonini Wilson

Después de casi 11 años prescribió la causa por contrabando en la que se investigaba el ingreso al país de una valija con 800 mil dólares, en manos del empresario venezolano Guido Antonini Wilson. Los responsables de ponerle un punto final fueron el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, el mismo que hace un año rechazó un pedido para procesar al ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti y el fiscal Pablo Turano, que optó por no recurrir “en queja” a la Cámara.

Desde Key Biscayne, en Estados Unidos, donde vive actualmente, Antonini Wilson sigue insistiendo en que la valija no era suya. “No es justo lo que ocurrió y todo lo que viví estos año”, dijo al diario La Nación. El hecho ocurrió la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano Antonini Wilson al llegar a la Argentina en un avión de la empresa Royal Class contratado por Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) y encontró USD 790.550.