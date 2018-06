Provincia paga desde mañana el plus de $500 y trabaja para liquidar el resto de las obligaciones: incluye adicional mensual, sueldos y medio aguinaldo

El Gobierno provincial anunció el cronograma de pagos del plus extraordinario, no remunerativo, de 500 pesos, que comenzará a abonarse mañana y finalizará el viernes para todos los estatales activos y jubilados. Una inversión de 40 millones de pesos que se traslada al mercado local.

Los primeros en cobrar el plus serán los trabajadores con DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3; el jueves 7, será el turno para quienes tengan sus D.N.I. finalizados en 4, 5 y 6; el cronograma terminará el viernes 8.

Trabajan además en la liquidación y flujos de pagos de las demás obligaciones del Estado provincial para este mes, que comprende el adicional remunerativo de 3.550 pesos, el medio aguinaldo y los haberes correspondientes a junio.

El adicional alcanza a 75 mil agentes provinciales, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales. Y partir del decreto N° 451, firmado por el gobernador Gustavo Valdés, se resolvió extender este beneficio del plus mensual extraordinario de $500 hasta diciembre de este año.

Vale recordar que la política salarial diseñada para este año incluye un incremento del plus remunerativo del orden del 23 por ciento, una suba de la ayuda escolar del 22 por ciento, aumentos a la asignación de clase de la Administración Central del orden del 20 por ciento, incrementos al Valor Punto de las fuerzas de Seguridad de un 20 por ciento, y subas a médicos Residentes en igual porcentaje; así como también la mejora de diferentes conceptos particulares de los distintos sectores.