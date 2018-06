Textil de Bella Vista ofrecería retiros voluntarios a empleados más antiguos

“Mientras no se limiten las importaciones, es casi imposible que salgamos de esta situación. Estamos inmersos en una crisis y no vemos ninguna mejoría”, insistieron desde el sector textil bellavistense. Semanas atrás, la filial local de Bella Vista despidió a ocho trabajadores. Y si bien en las últimas horas no se registraron oficialmente nuevas pérdidas de fuentes laborales, indicaron que desde la citada firma comercial comenzaron a ofrecer retiros voluntarios a los empleados con mayor antigüedad.

“Hay quienes tienen muchos años de aporte, más de lo que les exige la ley para jubilarse pero aún no cumplen con otro requisito que es tener 65 años de edad. A varios que están en esa situación y que les falta 12 meses o menos para jubilarse, les están ofertando el retiro voluntario”, comentaron a este diario. Al mismo tiempo destacaron que “eso ya dependerá de cada trabajador, si acepta o no”.

Aquellos que decidan optar por ese sistema, seguirían cobrando el mismo sueldo que ahora tienen mensualmente y mantendrían la obra social. “La diferencia radica en que la empresa dejaría por ejemplo de pagar aportes jubilatorios y ART, lo cual le significará un ahorro, ya que suelen plantear que cada $1.000 que le pagan a un empleado, deben pagar otros $1.800 por diferentes tipos de contribuciones sociales”, manifestaron a este medio gráfico.