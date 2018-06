La FIFA publicó el video con el que presentará a Argentina

Con un video. Así eligió presentar la FIFA a cada uno de los países participantes de Rusia 2018. A casi una semana del puntapié inicial, la entidad que organiza al certamen publicó todas las piezas audiovisuales en su canal de YouTube.

En el el wallchart, donde la selección Argentina es introducida como "la albiceleste", se destaca a Maradona y Batistuta como estrellas históricas.

Siempre según la FIFA, Angel Di María y Lio Messi son presentadas como las figuras estelares de la que será la 17ma aparición del seleccionado nacional en la Copa del Mundo.

Además, el material de casi un minuto de duración repasa las fechas en las que se estará enfrentando a sus rivales de grupo:

vs. Islandia - 16/06/2018

vs. Croacia - 21/06/2018

vs. Nigeria - 26/06/2018

TyC Sports