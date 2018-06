“Para mí es una bendición todo esto”, confesó Michael Hicks

Diego Acevedo

Córdoba

Enviado especial

Llegó para cumplir un rol de reparto y una difícil misión: ser el reemplazo temporario de Leonardo Mainoldi, quizás el jugador más influyente en la estructura del Rojinegro, dada la lesión del ala pivote de la selección nacional. Pero a Michael Hicks no le gustan los papeles secundarios y a base de trabajo, buenos rendimientos, y aprovechando su extensa experiencia en diferentes ligas del mundo, rápidamente se ganó un lugar en el plantel y en la rotación del elenco conducido por Sebastián González.

Un par de libres convertidos por el panameño rubricaron la victoria final 85 a 84 sobre Atenas en Córdoba y el cierre 3-0 de las semifinales. “A eso es a lo que vinimos, a tratar de cerrar la serie ya que teníamos ventaja de 2-0”, confesó el alero de 41 años luego del decisivo triunfo del lunes en el polideportivo Carlos Cerutti.

A la hora de analizar la victoria sobre Atenas, expresó que “el rival nunca se dio por vencido a pesar de estar abajo casi todo el juego, protagonizó una remontada, pero nosotros nunca perdimos la concentración y pudimos llevarnos el partido para meternos en la final”.

“La clave fue la concentración que mantuvimos durante los 45 minutos que jugamos, nunca perdimos la calma, supimos mantenernos en juego, y nunca nos dimos por vencidos”, resaltó quien el lunes aportó 15 puntos y 3 rebotes en 38 minutos en cancha.

Para Hicks, que rápidamente captó la filosofía de juego del Rojinegro, el desempeño defensivo del equipo es fundamental. “Sabíamos que veníamos acá y que iba a ser un partido dificilísimo, pero lo importante es tratar de defender como se tiene que defender, porque yo digo que si tu defiendes como defendimos hoy, más chances tienes de ganar, fue clave además del aspecto ofensivo nuestro trabajo en la parte defensiva”, destacó.

Al ser consultado sobre las emociones que le tocó vivir desde su llegada a San Martín hace poco más de un mes, en la previa del comienzo de la postemporada, relató que “para mí es una bendición todo esto, porque después de ser eliminado en los playoffs de Uruguay, yo estaba en casa descansando, nunca pensé que se me iba a abrir una puerta en la Liga de Argentina, pero se me dio la oportunidad, vine y creo que no defraudé. Vine con la mentalidad de ayudar a llegar a una final, que era el objetivo del club, y para mí esto es un orgullo y quiero disfrutarlo”.

Los libres del final en el Cerutti pudieron haber sido los últimos puntos del panameño en el Rojinegro, aunque todo dependerá de la decisión que se tome con Leonardo Mainoldi de cara a la definición del título de la Liga.

A la espera de novedades acerca de su futuro en el plantel, confesó que “si me toca jugarla brindaré lo mejor y si no me toca sé que vine e hice mi trabajo, como tenía que ser, y todo se lo debo al de arriba”.