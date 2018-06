Alcides Ghiggia fue elegido como el mejor jugador de la historia de los Mundiales

La Fifa lanzó una encuesta en las redes sociales para que los fanáticos eligiesen al mejor futbolista de la historia de los Mundiales y, como sucedió cuando puso a votación el mejor gol de las Copas del Mundo, nuevamente hubo sorpresa.

El ganador fue el uruguayo Alcides Ghiggia, quien levantó el trofeo de 1950 gracias a haber marcado el gol del triunfo de su equipo frente a Brasil en el recordado Maracanazo.

El ex futbolista charrúa, quien falleció en 2015 a los 91 años, le ganó la final al argentino Diego Armando Maradona, pero antes eliminó al brasileño Ronaldo, al holandés Johan Cruyff, a Pelé y al alemán Oliver Khan. Resultados más que inesperados.

Ghiggia es considerado un héroe en Uruguay, ya que ese fue el segundo y último título mundialista del seleccionado Charrúa. Pero además, por lo que significó aquel encuentro.

En ese momento el sistema no era de eliminación directa, sino que los mejores de los dos grupos de la etapa inicial clasificaban a una zona final. Además, el ganador sumaba 2 puntos, no 3.

Brasil tenía 4 puntos y llegaba al último encuentro con la necesidad de empatar para coronarse, tras haber sumado victorias ante España y Suecia. Pero debía enfrentarse en el Maracaná ante Uruguay, que ostentaba tres puntos, por su victoria ante Suecia y el empate con España.

El partido comenzó en favor de los locales gracias al gol de Friaça en el inicio del segundo tiempo, pero el jolgorio y la alegría que se vivían en el estadio más importante de Brasil se convirtió en silencio en apenas 13 minutos. A los 66, Schiaffino, y a los 79, Ghiggia, marcaron para darle el triunfo 2-1 a Uruguay.

“Cuando hicimos el segundo, supe que íbamos a ganar porque el estadio era medio frío y se hizo un silencio enorme. Los mismos jugadores de Brasil estaban como fríos y no tenían esa reacción que tiene un equipo cuando va perdiendo. Por lo menos de querer empatar”, recordó el autor del segundo tanto en diálogo con la BBC de Londres en 2015.