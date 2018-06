Caso Ciccone: fiscal pidió para Boudou una pena de 5 años y medio

El fiscal federal Marcelo Colombo pidió una pena de cinco años y medio de cumplimiento efectivo para el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por los delitos de cohecho (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública por su participación en la adquisición mientras era ministro de Economía de la empresa Ciccone Calcográfica.

Ayer, cuando comenzó su acusación en el juicio oral y público, Colombo había dicho que hubo un “acuerdo ilegal” para que el ex vicepresidente Amado Boudou se quede con parte de la compañía.

El funcionario había comenzado sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 4 que juzga a Boudou, a su socio y amigo José María Núñez Carmona, al dueño de Ciccone, Nicolás Ciccone; al ex funcionario de la Afip Rafael Resnick Brenner; al ex funcionario del Ministerio de Economía, Guido Forcieri; y al arrepentido Alejandro Vandenbroele.

El fiscal describió la maniobra y pasadas las 16.30 pidió las penas. A Boudou, además de la pena de prisión, le solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000.

Para Núñez Carmona pidió una pena de cinco años de prisión, para Vandenbroele una de tres años en suspenso, para Ciccone pidió cuatro años, para Resnock Brenner tres años y medio y para Forcieri dos años y medio en suspenso.