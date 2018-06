Duelo clásico y de punteros en el parque Mitre

Con un variado programa en el que se destaca el partido que protagonizarán Regatas Corrientes (6) ante San Martín (6), ambos punteros e invictos de la zona “A”, se jugará esta noche en cuatro escenarios la cuarta fecha del torneo apertura de primera división, organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, y donde está en juego la tradicional Copa Palacio.

El encuentro, que dejará al ganador solitariamente en la punta del grupo, se disputará desde las 22.15 en el estadio José Jorge Contte del parque Mitre. Previamente, Hércules, único líder de la zona “B”, se medirá ante Arroyito (4).

El lunes se completó la tercera fecha del certamen con la victoria de Colón, en su visita a Sportivo, por 69 a 55, con 24 puntos de Néstor Serantes, goleador del partido.

Programación

Cancha de Pingüinos

21.00 Independiente vs. 1536 Viviendas (Zona A)

22.15 Pingüinos vs. Sportivo (Zona B)

Cancha de Alvear

21.00 Juventus vs. Frondizi (Zona A)

22.15 Alvear vs. El Tala (Zona B)

Cancha de Regatas

21.00 Arroyito vs. Hércules (Zona B)

22.15 Regatas vs. San Martín (Zona A)

Cancha de Córdoba

22:15 Colón vs. Córdoba (interzonal)

Posiciones

Zona “A”: Regatas y San Martín 6 puntos, Córdoba 5, Frondizi e Independiente 4, Juventus y 1536 Viviendas 3.

Zona “B”: Hércules 6 puntos, Alvear, El Tala y Colón 5, Arroyito y Sportivo 4, Pingüinos 2.