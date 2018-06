Factor de éxito en  el sector pymes maderero: capital social

*Por Graciela Satóstegui - Magister en Economía Aplicada (haschirsat@gmail.com)



Aún con el gran aumento de la riqueza global, desarrollo tecnológico, y de los acaudalados beneficios de las grandes corporaciones, la desigualdad continúa y crece. Entonces nos preguntamos: Es posible cooperar compitiendo?

Existen redes de colaboración empresarial integradas en varias formas tales como cadenas productivas, distritos industriales y clústeres, que se registran en los actuales ítems básicos de competitividad. Pero contienen en sus desarrollos capital social y confianza?

Mi objetivo en este artículo es agregar y diferenciar concepciones que se han venido empleando indistintamente en el terreno de la llamada Asociatividad y diferenciarla del asociacionismo gremialista o del cooperativismo.

Como lo explicitamos?

La construcción de confianza se transforma en tarea crítica que, según opinión del economista y Premio Nobel Amartya Sen : “su inexistencia puede constituir la mayor barrera al éxito económico” . Lo novedoso hoy, es que se suman nuevos espacios, superadores de los existentes. Me refiero a la meso economía, que comprende otros agentes e instituciones en un nivel intermedio y que está funcionando también en la territorialidad. (Ejemplo Mesas forestales Nacionales y Provinciales en este tema).

Aquí no se habla del país, o del mercado. Me refiero a las ciudades, y regiones articuladas con aspectos que son novedosos para la economía, y que han dado la base para un nuevo término empleado, la meta economía, relacionados con los grados de cohesión e integración social. Define intereses y objetivos colectivos comunes. Refuerza lo que se ha llamado capital social, valores, principios, cultura y reglas de juego que actúan primordialmente sobre la base de la confianza. Se establecen a través de variadas formas de grupos sociales que son el sostén para la construcción de redes empresariales.

Son la base del edificio competitivo a nivel local y regional, se conjugan con las políticas de las autoridades locales en el esfuerzo de atraer capital e inversión, crear y desarrollar las ventajas competitivas, para ser la plataforma sobre la que actúan los sistemas productivos.

Entonces: ¿Cómo hacer florecer los espacios geográficos distanciados de los más exitosos entre países y al interior de ellos?

Construir confianza es la base de la cooperación, genera capital social necesario para desarrollar el contexto cultural suficiente que produzca una robustez institucional apropiada para la creación de un sistema competitivo basado en la colaboración público-privada.

Los esfuerzos sin éxito generados desde los gobiernos, con alto costo, no bastan con la simple existencia de un marco jurídico, políticas de competitividad, recursos asignados a tal propósito, si su base de propuestas sociales, para desarrollarse es inexistente. Un modelo actual exitoso, complementa a la sociedad civil, las empresas, agentes económicos tomando la iniciativa, liderando y participado en estos procesos. Un alto grado de confianza, integración y cohesión social, son necesarios para impulsar proyectos colectivos de largo plazo. También debería participar la universidad, como centro de formación e investigación, promotora de emprendimientos.

El Capital Social estructural puede contener a las cuatro funciones básicas de toda organización social: Adopción de decisiones, Movilización y gestión de recursos, Comunicación y coordinación y Solución de conflictos

Existe en nuestra zona del litoral, una estructura de gobernabilidad capaz de liderar y organizar a los actores locales en objetivos comunes? Se coordinan pasos necesarios de decisión en su territorio? A eso respondería un concepto de la FAO: “El capital social hace referencia a valores comunes, normas, redes informales y asociaciones de miembros que favorezcan la capacidad de las personas para trabajar mancomunadamente con el fin de alcanzar objetivos del grupo.”

En el tema forestal de Corrientes y Misiones, existen elementos comunes y diferentes. Hay asociaciones, cooperativas y en su mayoría están federados (Faima). Instituciones educativas y universidades que se ocupan del tema. La cantidad de hectáreas forestadas es casi similar. Tienen ambas provincias sedes regionales del Inta que suman calidad a sus producciones. Realizan negocios conjuntos y se juntan para capacitarse e informarse. Especialmente en la zona norte del Río Paraná y en el límite de ambas provincias. Tal vez el tema puntual del Capital Social y de la confianza, se encuentre inicialmente, en sus estructuras socioeconómicas, en la trayectoria de sus economías regionales, como también embrionariamente en la genética y sociología de sus empresarios.

Las capacidades y el empoderamiento individual (autoestima, habilidades sociales, manejo de información, seguridad en sí mismo, y otros) son parte del capital humano, aún así no son capital social. En muchas ocasiones esto ocurre y se superponen definiciones, aclaremos, eso sí lo que delata es la existencia de materia prima, o insumo que contribuye a la expansión del capital social.

Se ha vinculado dicho concepto al de organizaciones y asociaciones propias del área privada o no gubernamental, incentivadas por motivaciones de interés público. Estas entidades intermedias son eficientes colaboradoras de las redes ciudadanas, pero en sí mismas no son necesariamente portadoras de capital social. Ni el número de estas organizaciones es indicador de su existencia.(Cooperativas, Asociaciones, etc).Constituyen puntualmente una señal de presencia de capital social.

Sin embargo, como ya explicité, estas organizaciones no constituyen necesariamente un depósito del mismo. Es necesario hacer un análisis más complejo, evaluando la reciprocidad y confianza que sustentan a estas asociaciones. Y su capacidad de movilizar activos para sus participantes.

Niveles Analíticos de la competitividad sistémica



Según plantea la CEPAL la competitividad es sistémica, al menos, por tres razones:

a) Una empresa en general no es competitiva por sí misma, especialmente si no cuenta con el apoyo de proveedores y servicios, o una presión competitiva local. b) Un entorno que favorece la competitividad y se arraiga en un sistema nacional de normas, reglas, valores e instituciones que fijan y moldean su comportamiento, y c) El Estado tiene un papel decisivo en el momento de definir el desarrollo industrial y la restructuración productiva del país.

Este enfoque, muestra que cada uno de sus niveles citados tiene un efecto directo en el desempeño del otro, por lo tanto, la competitividad empresarial se verá afectada por las condiciones que imperan en la industria y la región, y estas a su vez, serán afectadas por las condiciones que prevalezcan a nivel nacional.

Referente al logro de objetivos y metas comunes, Fukuyama, aporta: “en la creación de organizaciones, a veces se depende de un sentido de moral comunitaria, con un set de reglas éticas no escritas que sirven de base para la confianza social. Esto puede reducir dramáticamente lo que los economistas llaman costos de negociación, cumplimiento de la ley y contratos, etc. Así, hace posible ciertas formas eficientes de organización económica que hubieran requerido extensas reglas, contratos, litigios y burocracia”

Sabemos que la cultura y las instituciones afectan el grado de confianza de una sociedad, especialmente en aquellos grupos donde actúa como vínculo, solo si este último es positivo con sus cuidados al sector. En Corrientes su sociedad tradicional y conservadora, (ganadera /agrícola) los vínculos son muy importantes. Aún así hay que trabajar en ellos el valor de la confianza en la cotidianidad de las tareas, y entre otros, en los niveles de mando en las empresas. Asimismo, en autores sobre el tema, se lee que la teoría de la diversidad étnica (Misiones), si bien tiene beneficios de largo plazo para algunos países, no siempre funciona. Lo mismo en los modelos tradicionales (Corrientes). Por otro lado, la respuesta tampoco puede venir exclusivamente de la teoría de elección racional, ya que, como se ha comprobado, en el accionar de un individuo (incluido en aquel que confía o en el que se deposita la confianza), los factores son complejos y no pueden ser atribuidos mono causalmente. Habría que incorporar en el análisis una “sensibilidad cultural”, reconocer la importancia de las acciones y experiencias individuales, y en éstas extenderlas a individuos y corporaciones. Recordemos como expresa Sako(1998): “Confianza es por lo tanto un recurso renovable que se atrofia con el desuso y se multiplica con el uso” .

Desde la confianza interpersonal, a la social y la institucional.

La crisis social y de valores que atravesamos, con base en la última década, con secuelas de deterioro institucional, inseguridad personal, y corrupción, es el reflejo de la quiebra de valores éticos y morales y representa una amenaza contra la institucionalidad democrática y la estabilidad política del país. Frente a una ausencia grave este tipo de coyuntura, debemos atender la demanda de profundos cambios, para enfrentarla. Trabajar en potenciar a un país que sea realmente democrático y capaz de insertarse exitosamente en la sociedad global, mostrando la gran fuerza transformadora, que es el conocimiento y la información, al igual que la educación, el capital humano y el capital social.