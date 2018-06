Theresa May saludó a Marcos Peña y confirmó asistencia a cumbre del G20

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió ayer no solo el saludo de Theresa May en el marco de su segundo día de actividades en el Reino Unido, sino que logró uno de los objetivos que fue a buscar Londres: la confirmación oficial de que la premier británica asistirá a la cumbre del G20 que se realizará a fines de este año en Argentina.

Si bien no estaba prevista una reunión con May, la líder del Partido Conservador aprovechó la presencia del funcionario argentino en 10 Downing Street para un saludo y una foto protocolar.

Ayer, el ministro coordinador participó de un evento en el que analizó las perspectivas del encuentro del G20 que se realizará a fin de año en Buenos Aires. Además, contestó inquietudes de la prensa internacional sobre la coyuntura política y económica que transita el país. En este sentido, afirmó que “la ex presidenta Cristina Kirchner y sus seguidores nunca reconocieron la derrota en las elecciones”. “Se puede encontrar gente enojada o angustiada, pero eso no se traduce en malestar social o en la idea de un país paralizado por la protesta”, dijo Peña.

El lunes, Peña rindió homenaje a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas. Luego se reunió con el canciller Boris Johnson para afianzar las relaciones.