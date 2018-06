Upcn cerró paritaria por 15% y un cese de despidos por 60 días

La Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) cerró ayer sorpresivamente la paritaria con el Gobierno tras acordar un incremento salarial del 15% en tres cuotas, más un bono de 2.000 pesos y el cese de los despidos por 60 días.

“Somos conscientes que no es un acuerdo ideal”, dijo el líder del gremio, Andrés Rodríguez, en un comunicado dirigido a los afiliados y argumentó que decidió aceptar la oferta del Gobierno por la situación económica del país.

Upcn aceptó una nueva propuesta del Gobierno días después de rechazar la primera oferta, que consistía en un incremento salarial del 12% para todo el 2018. “Si bien es cierto que muchos sectores han avanzado en acuerdos similares en número y tramos, no es menos cierto que a mayores niveles de tensión o conflicto no se han logrado acuerdos económicos superiores; así es que hemos decidido cerrar el acuerdo, priorizando por sobre todo guarismo la preservación de los puestos de trabajo”, dijo Rodríguez.