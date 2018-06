Maju Lozano fue asaltada por motochorros y el hecho fue grabado por cámaras de seguridad

La conductora Maju Lozano denunció que fue víctima de dos hechos de inseguridad en el barrio de Palermo.

A través de un video en su cuenta de Twitter, reveló que sufrió el robo de su celular en las calles Costa Rica y Armenia durante el fin de semana; además agregó que, 15 minutos antes, habían intentado quitarle la cartera.

El video, que fue tomado por una cámara de seguridad de la zona, muestra cómo Maju Lozano va caminando por una vereda transitada cuando, de repente, un hombre pasa corriendo, roba su celular y se sube a una moto que estaba circulando por la calle.

“Así me robaban el celular anoche en Costa Rica y Armenia. 15 minutos antes casi me roban la cartera. Se pone lindo Palermo!!”, publicó la animadora en su cuenta de Twitter, quien hace un tiempo atrás también había sufrido un robo en la calle.

“Tuve un fin de semana movido, nada grave. Uno siempre termina agradeciendo, no sabe bien qué. Sufrí un choreo, un hurto. Igual la saqué barata”, dijo Maju Lozano en su programa Todas las Tardes que se emite por El Nueve.