Dujovne dijo que pronto habrá novedades sobre el acuerdo con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que "en las próximas horas" habrá novedades sobre las negociaciones que el Gobierno argentino lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una rueda de prensa en la Casa Rosada tras reunirse con la CGT, y al ser consultado sobre las negociaciones en torno al acuerdo con el FMI, Dujovne dijo que "estamos muy cerca" y adelantó que "habrá novedades en las próximas horas".

Más temprano, el director del Departamento de Comunicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró que las conversaciones con el gobierno argentino por el acuerdo de apoyo financiero están "muy avanzadas".

Sostuvo que recientemente hubo "mucho progreso, al punto de que esperaríamos que la Junta Ejecutiva se reúna pronto para discutir" el tema.

"Esperaríamos que nuestra Junta Ejecutiva, que toma las decisiones finales, se junte pronto sobre el pedido de acceso excepcional de Argentina a los recursos del FMI", indicó Rice en conferencia de prensa.

El vocero sostuvo además que las discusiones "están muy avanzadas" y evitó dar más detalles sobre las condiciones o fecha de cuándo se espera anunciar el acuerdo solicitado por el gobierno argentino, no obstante recordó que "el acuerdo no está finalizado hasta que no esté anunciado".

Asimismo, Rice mencionó que en la reunión de líderes del G7 que tendrá lugar este fin de semana en Canadá "esperaría" que la titular del Fondo, Christine Lagarde, y el presidente Mauricio Macri mantengan un encuentro.

La declaración se suma a otra en el mismo sentido del director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, quien consideró hace tres días que las conversaciones por el acuerdo entre el Fondo y Argentina están "bien avanzadas".