Diputados buscará dictamen la semana próxima sobre la despenalización del aborto

Estas modificaciones incluyen, entre otras cuestiones, la objeción de conciencia y elimina el artículo que permitía a las adolescentes a realizar la práctica sin autorización del adulto.

La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, una de las firmantes del proyecto de la Campaña por el aborto, Legal, Seguro y Gratuito, puso de relieve que el predictamen “contempla consensos que van en la dirección que creemos que este país tiene que ir para ponerse a tono con las sociedades desarrolladas del mundo”, tras lo cual comenzó a leer punto por punto el texto junto a Mónica Macha (FPV-PJ).

A su turno la diputada del PRO, Silvia Lospennato, defensora del proyecto y que ayer coordinó una foto con los funcionarios de Cambiemos a favor de la iniciativa, destacó que le gustaría saber cuál es la propuesta de los que estaban en contra, al sostener que el aborto “es una realidad” y afirmó que Cambiemos “no vino a gobernar para esconder cosas debajo de la alfombra, vinimos a dar soluciones”.

Al dirigirse a los diputados que se mostraron en contra de la propuesta “por razones morales”, Lospennato les preguntó “si obligarían a sus hijas a continuar un embarazo producto de una violación o si no lo quieren continuar, porque si no pueden contestar que sí, les digo no se llamen nunca más liberales; si respetarían a sus propias hijas respeten al resto de las mujeres” y pidió que reflexionen su voto porque a la historia “no la detienen un grupo de legisladores”.

Esas afirmaciones generaron a respuesta de su par de bloque, la diputada del PRO, Carmen Polledo, quien afirmó: “Jamás subestimo la inteligencia ajena ni dar clases de lo que se debe hacer".

"No me gusta que se hable desde la moral, hablemos de la ética, es una ofensa hablar desde la moral”, sostuvo, y rechazó comparar el debate del aborto con el del divorcio y el matrimonio igualitario, al señalar que “son materias civiles, no penales”.

Telam