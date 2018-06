“Estamos enteros para afrontar la serie final”, afirmó González

Pasaron tres series de playoffs y San Martín logró dar otro paso en su gran objetivo. Se instaló en la final de la Liga Nacional de Básquetbol, después de vencer en semifinales a Atenas de Córdoba por un claro 3 a 0. Previamente, sufrió un poco más para dejar en el camino a Boca Juniors (octavos de final) y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (cuartos de final); en los dos casos 3 a 2.

“Fue tan rápido esto, tan dinámico por el hecho de haber jugado dos series a cinco partidos, que va a ser la primera vez que vamos a tener un par de días para prepararnos. Estábamos arriba de una corriente de adrenalina, en la que nos contagiábamos de fervor, de ganas, de intensidad y de querer hacerlo bien”, comentó Sebastián González, entrenador de San Martín.

“Ahora vamos a disfrutar estos días, pero creo que estamos bien, enteros y con muchas ganas de pelearle al que nos toque”, sentenció el DT que tiene contrato vigente por otra temporada con el entidad correntina.

A lo largo de la pos temporada, San Martín fue de menor a mayor. Siempre mantuvo su solidez defensiva aunque en la ofensiva se lo notó, por momentos, trabado y con baja efectividad.

“A nosotros se nos fue Leo Mainoldi en el final de la fase regular y casi no habíamos jugado con Michael Hicks, que es un jugadorazo, pero éramos otro equipo. Tuvimos que mejorar, hacer otras cosas y fuimos creciendo. Si bien ofensivamente no fuimos el mejor San Martín del año, creo que defensivamente lo hicimos muy bien”, analizó González en declaraciones realizadas a Basquet Plus.

San Martín logró el pasaje a la final en Córdoba el último lunes, cuando venció en tiempo suplementario a Atenas 85 a 84.

“En este Juego 3 se han ido un poco más, pero teníamos menos de 70 puntos en contra en los playoffs. Sabíamos que no estábamos bien en ofensiva, pero tuvimos otras cosas que también te llevan a ganar. Por suerte las pudimos tener y usar”.

Para Sebastián González enfrentar a Atenas tuvo un sabor especial dado que le tocó dirigir al conjunto cordobés y con él como DT logró su último título, el Súper 8 en Formosa durante el año 2010.

“Atenas está de vuelta, la verdad que lo felicito a Nicolás Casalánguida y a Bruno Lábaque. Atenas está donde queremos todos que esté, lo siento de verdad. Fue un rival muy duro; esto no fue 3-0, sino que fue una serie muy pareja más allá del resultado. Sabemos que no fue así”.

Por último, señaló: “Creo que fuimos merecedores de la clasificación (a la final), jugamos un gran partido, pero se nos vinieron con alma y corazón. Lo hicieron bien, pero creo que nosotros manejamos el juego, así que estoy muy contento por la gente que está acá y por llevar a San Martín a otra final, otra definición”.