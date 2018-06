Comenzó nuevo juicio contra Menem y Cavallo

El ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem inició desde esta mañana su quinto juicio oral y público por corrupción en sus dos gobiernos, de 1989 a 1999. Esta vez es por un hecho de hace 27 años: la venta en 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural por 100 millones de pesos/dólares menos de su valor real.

El ex mandatario ya tiene dos condenas (por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador y el pago de sobresueldos a funcionarios) pero ninguna está firme; una absolución (por la cuenta bancaria que tenía en Suiza); y actualmente está siendo juzgado por el encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia en la que tiene pedidos de condena de la Fiscalía y las querellas. Desde ayer, Menem comenzó a ser juzgado junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otras 10 personas, entre ex funcionarios y privados. La acusación es por el delito de peculado.