Días y horarios para los octavos en la Copa Libertadores de América

La Conmebol anunció la programación de octavos de final de la Copa Libertadores, que incluye la participación de seis equipos argentinos: River, Boca, Racing, Independiente, Estudiantes y Atlético Tucumán.

Ida

Martes 7 de agosto, 21.45: Estudiantes vs Gremio (Brasil)

Miércoles 8/8, 19.30: Boca vs Libertad de Paraguay

Jueves 9/8, 19.30: Racing vs River Plate

Jueves 9/8, 21.45: Atlético Tucumán vs Atlético Nacional (Colombia)

Martes 21/8, 21.45: Independiente vs Santos (Brasil).

Desquites

Martes 28 de agosto, 19.30: Santos vs Independiente

Martes 28/8, 21.45: Atlético Nacional vs Atlético Tucumán

Martes 28, 21.45: Gremio vs Estudiantes

Miércoles 29, 19.30: River vs Racing

Jueves 30, 19.30: Libertad vs Boca