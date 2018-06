Endoscopista: “Yo no la perforé, no tuve error”

El médico gastroenterólogo Diego Ariel Bialolenkier, quien le practicó la endoscopía a Débora Pérez Volpin en el Sanatorio La Trinidad de Palermo el día que murió, declaró ayer en el Juzgado Criminal y Correccional número 57, tras haber sido citado por la Justicia.

Según pudo saber Clarín de fuentes de la investigación, el médico negó haber cometido errores durante el procedimiento practicado a Pérez Volpin. “Yo no la perforé, no le cometí error alguno”, declaró entre otras cosas a través de un escrito. Y luego respondió preguntas.

El endoscopista consideró que lo que hizo estuvo bien y le atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a la anestesista. “Por ahí fue una maniobra de la anestesista”, declaró.

Luego, siguió: “No tengo conocimiento de que la haya perforado. Le insuflé el aire que sale del endoscopio y no se puede regular. Es la cantidad mínima”. Y, además, habría agregado que no podía explicar cómo el aire le llegó hasta el cerebro a la paciente.

Consultado sobre su opinión de los dichos del endoscopista, Diego Pirota, abogado querellante, opinó que “en su declaración recrea algo que no sucedió. El cuenta lo bien que habría hecho las cosas, sin responder cómo fue posible que habiendo hecho todo tan bien, una paciente que se encontraba sana, y a partir de su proceder, en menos de tres minutos empezara a cursar un paro cardiorespiratorio”. Y agregó: “Pretendió recrear una ilusión de lo que no sucedió. En la causa está acreditado que tanto él como la anestesista contribuyeron en la muerte de Débora”.

Bialolenkier tiene 36 años y es oriundo del Departamento General Paz, en Corrientes. En las horas posteriores a la muerte de la periodista, y según lo informado a la prensa por su abogado, el hombre estuvo “absolutamente angustiado” y “en estado de shock”. Cerró todas sus redes sociales y sólo quedaron referencias a su fanatismo por el fútbol, como hincha de Independiente.