Hugo Moyano amenazó con un paro de se gremio el jueves 14

“El martes tenemos una reunión con las cámaras empresarias y si no tenemos una respuesta positiva, el jueves 14 hay paro general hasta las últimas consecuencias”. Ese fue el dato saliente del mensaje que Hugo Moyano les dio este mediodía a los afiliados de Camioneros.

El ultimátum del líder sindical incluyó un desafío al Gobierno: “Acá estoy, si quieren meterme en cana, vengan y llévenme”, dijo Moyano, que provocó la ovación de cientos de personas que siguieron su discurso en el acto que realizó en Ezeiza, donde renovó los reclamos de mejoras salariales.

De inmediato hubo un mensaje directo a Mauricio Macri: “Si creen que nos van a atemorizar, están equivocados, está equivocado señor Presidente. No nos van a doblegar, no nos van a comprar”.

“Como Camioneros, el camino lo conocemos más que nadie y no nos vamos a equivocar, también conocemos la ruta y nos va a llevar al triunfo de los trabajadores”, apuntó el líder gremial desde el atril que se montó en la autopista Ezeiza – Cañuelas.

El sindicalista, que en los últimos meses acumuló varias causas judiciales en su contra por irregularidades al frente de Independiente, afirmó: “¿Hasta cuándo llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un Gobierno que pretende que con una inflación del 30% los trabajadores recuperen un 15%?”.

En este sentido, amplió: “Vamos a reclamar el porcentaje de aumento que nos corresponda; no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda”.

Moyano, además, apuntó contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Ese señor, que dice que va a hacer rutas, no sabe nada de transporte, no va a hacer un carajo y el único mérito que tiene es haber hecho las bicisendas; y nos ataca”.

Más temprano, una protesta sorpresiva de propietarios de camiones generó complicaciones en el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Las primeras acciones se registraron en la avenida Leopoldo Lugones, uno de los principales ingresos a la Capital Federal, en la bajada de la calle Sarmiento, y en las avenidas Ingeniero Huergo y Juan de Garay.

También hubo acciones de protesta en Puerto Madero, en la avenida de los Italianos y Cecilia Grierson, y en Costanera y Jerónimo Salguero. Por el bloqueo, a las 8 de la mañana había una gran concentración de autos a la altura del barrio River. También era muy difícil la circulación en el bajo porteño.

Desde Camioneros se desligaron de los bloqueos de los propietarios, aunque las medidas coincidieron con el discurso de Moyano y la convocatoria de un paro general si la oferta salarial de los empresarios no se acerca a 27%.