Peña minimizó impacto político del acuerdo con el Fondo

En el marco de su gira por EE. UU., el jefe de Gabinete Marcos Peña minimizó ante empresarios el impacto político que el acuerdo con el FMI podría traerle al Gobierno. Durante un almuerzo que compartió con autoridades del Council of the Americas, el ministro coordinador sostuvo que el préstamo del organismo multilateral no comprometerá la capacidad de Cambiemos de “ganar las elecciones del año que viene”.

El encuentro fue el segundo de la agenda de trabajo enfocada en lo económico que el jefe de Gabinete llevó adelante en la ciudad de Nueva York. Más temprano, Peña participó de un desayuno a puertas cerradas en el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional (Bciu) con empresarios e inversores, algunos de ellos con presencia en la Argentina y otros con planes de incursionar en el país.