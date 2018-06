En Pellegrini, Valdés inauguró un paseo peatonal turístico y entregó una ambulancia

El mandatario provincial acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, los ministros, Cristian Piris de Turismo, Juan José López Desimoni Seguridad, Jorge Quintana Justicia, Enrique Vaz Torres Haciendas y Finanzas, Bernardo Rodríguez de Obras Públicas, el intendente de Carlos Pellegrini Pedro Piedrabuena, el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes –INVICO- Julio Veglia, el ex gobernador y actual senador provincial Ricardo Colombi, el titular del Comité Iberá Sergio Flinta, legisladores provinciales, jefes comunales de la zona, funcionarios provinciales y de la comuna local y numerosos vecinos, encabezó la inauguración del mencionado paseo público.

La Obra

El paseo turístico consistió en transformar la calle Curupí, entre Yaguareté y Aguará, en una Peatonal, generalmente muy concurrida y transitada por los turistas, dado que en la misma se encuentran las ofertas de diferentes servicios, de esta se logra brindar un espacio común para la recreación de los vecinos y visitantes, en las que además del esparcimiento puedan acceder con facilidad a los servicios.

Se cubrió la calle con vegetación natural, dejando senderos de piedra, laja y ripio, que recorre de extremo a extremo la calle.

A lo largo del sendero, se instalaron pérgolas para sombra, asientos, bancos de descanso y un fogón típico, para la organización de peñas y encuentros entre jóvenes.

Acompañando el escenario inmobiliario se colocaron pilares tallados en piedra y se plantaron árboles y arbustos nativos con floraciones para las diferentes épocas del año.

Se respetó el lugar de los desagües, agregando un espacio extenso para el acceso a las residencias de cada vecino.

En ambos extremos, se cerró el paso de los vehículos a través de un arco de entrada y pilares bajos, acompañado de vegetación autóctona.

Ministro Piris: “Iberá la apuesta turística-ecológica”

El hacer uso de la palabra el ministro de Turismo de la Provincia, Cristian Piris expresó: “Esta obra se enmarca en un aporte más, a esta apuesta estratégica turística que es el Iberá, que constituye el eje de la oferta de la provincia en lo que hace al turismo ecológico”.

Agregando: “la obra se hizo tratando de no generar cambios importantes en el medio ambiente, al contrario, se hizo bajo la premisa de hacerlo amigable con el ambiente, fortaleciendo los atractivos que hacen de Pellegrini un destino turístico de jerarquía”.

El funcionario anuncio el inminente lanzamiento del programa Iberá Salvaje que generará una inversión superior a los 40 millones en la zona.

Ambulancia para el Hospital

Durante el acto de inauguración del paseo público, el gobernador Gustavo Valdés hizo entrega de una ambulancia nueva para el hospital local, que de esa manera pondrá en reparación la que está en servicio para así luego contar con dos rodados para el traslado de pacientes”.

Recibió la misma la directora del centro asistencial Cristina Espínola.

Intendente Piedrabuena

El intendente local Pedro Piedrabuena agradeció la presencia del gobernador y su comitiva, como también el apoyo a la localidad, y sobre todo para la concreción de la obra que se inauguraba en la ocasión. “Es un argullo contar con la presencia del gobernador, y una satisfacción por todo el aporte que se genera a Pellegrini, que nos fortalece como destino turístico”, consignó

Gobernador Valdés

El gobernador Gustavo Valdés a su turno expresó: “es una satisfacción estar aquí participando de inauguración de este paseo turístico, que se enmarca en un conjunto de obras que venimos llevando a cabo, que tienen el objetivo de fortalecer la oferta turística de Carlos Pellegrini, h así la ambulancia nueva es también para que la comunidad y los visitantes, cuenten con esta herramienta, estamos mejorando la vía de comunicación con una fuerte inversión en la ruta cuarenta, no solo en lo que hace a la llegada a la Pellegrini sino en todo el recorrido hacia la catorce, se trabaja también en la uta 114”.

Agregando:” Vamos a generar un plan de viviendas que contemple, la construcción de unidades similares a las de entorno de la ciudad, estamos trabajando en obras en los municipios que circundan a Iberá, con centros de interpretación, obras de infraestructura, caminos, apoyando a los que invierten en hotelería y emprendimientos gastronómicos”.

Para luego finalizar al respecto: “Iberá nos está ganando, es un tema que se ha convertido en un boom internacional, tenemos que seguir apuntalando con nuestros esfuerzos y nuestro trabajo, porque el turismo es trabajo y oportunidades. Quiero contar un hecho que me lleno de satisfacción, he venido un fin de semana a tratar de descansar y pasar unas jornadas cerca de la naturaleza, y me encontré que no había ningún lugar, y eso significa, ocupación plena y trabajo a pleno, así que lo tomé de manera positiva, y eso es lo que necesitamos que todos tengan oportunidades”.

Nacimiento de los Yaguaretés

El gobernador Valdés que por su cuenta de twitter había anunciado el nacimiento de dos cachorros de yaguaretés en el Iberá, se refirió a los mismos, expresando “constituyen un acontecimiento de relevancia internacional, he estado en el que se trabaja en la reintroducción de especies nativas, como existe la decisión de no exponerlos frente a las personas, los pude observar por un sistema de circuito cerrado de televisión, pero más allá de ello, es un evento extraordinario que habla de un trabajo serio y responsable y que es ejemplo a nivel internacional. Por eso quiero felicitar a los que trabajaron en el proyecto de parte de la Provincia y CLT. Sin dudas un orgullo para los correntinos”.